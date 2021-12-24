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За маршрутом Санта-Клауса можно следить онлайн: он летит в защитой маске

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
24 декабря, 17:45
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Санта-Клаус отправился в путешествие по всему миру, чтобы раздать рождественские подарки детям. За передвижением Санты можно следить онлайн
За маршрутом Санта-Клауса можно следить онлайн
За маршрутом Санта-Клауса можно следить онлайн / Фото: Коллаж: Сегодня

Североамериканское командование воздушно-космической обороны вместе с частными компаниями Analytical Graphics (AGI) и Cesium запустило симуляцию передвижения Санта Клауса.

Путешествие стартовало в 11 часов утра по Киеву. Его маршрут пролегает через Австралию, Азию, Европу и, наконец, в Америку, согласно часовым поясам.

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По своему маршруту Санта-Клаус будет проходить мимо известных достопримечательностей, включая Великую Китайскую стену, Эйфелеву башню и Статую Свободы, говорится в сообщении AGI.

Во время этого путешествия Санта впервые будет замечен в таких городах, как Дубай и Рио-де-Жанейро. Интересно, а в столицу Украины заглянет?

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Симуляция показывает не только маршрут Санта-Клауса, но и рассказывает детям, как сказочный персонаж избегает множества опасностей на своем пути.

Например, ему нужно маневрировать на своих санях в снежную погоду или точно определить, сколько оленей ему нужно, чтобы поездка была максимально эффективной.

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Кстати, Санта-Клаус заботится о ситуации с COVID-19 в мире, поэтому отправился в путешествие в защитной маске.

Александр Трикиша
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