Самый дорогой стартап Европы заработал в Украине: почему это важно

Klarna является одним из крупнейших финтехов в мире и в значительном количестве магазинов в Скандинавии, Европе и США является основным, а иногда и единственным платежным провайдером.
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Раньше украинцам сделать покупку в этих магазинах было невозможно, что сильно усложняло логистику и создавало дополнительные транзакционные расходы.
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Теперь же с доступом к системе Klarna перед украинцами открывается более чем 400 тысяч онлайн-магазинов по всему миру, в том числе и те, кто торгует необходимым снаряжением для наших военных – это огромный плюс для волонтеров!
Кроме того, Klarna удвоит все донаты сотрудников на Razom for Ukraine и Nova Ukraine, написал старший специалист по данным в компании Александр Кутовой в Facebook.
Добавим, что Klarna является самым дорогим стартапом Европы с оценкой в 5,5 млрд долларов.