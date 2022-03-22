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Самый дорогой стартап Европы заработал в Украине: почему это важно

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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22 марта, 21:55
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Шведская финтех-компания Klarna заработала для владельцев украинских банковских карт – это открывает для украинцев более 400 тысяч магазинов по всему миру
Klarna заработал в Украине
Klarna заработал в Украине / Фото: Twitter

Klarna является одним из крупнейших финтехов в мире и в значительном количестве магазинов в Скандинавии, Европе и США является основным, а иногда и единственным платежным провайдером.

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Раньше украинцам сделать покупку в этих магазинах было невозможно, что сильно усложняло логистику и создавало дополнительные транзакционные расходы.

Теперь же с доступом к системе Klarna перед украинцами открывается более чем 400 тысяч онлайн-магазинов по всему миру, в том числе и те, кто торгует необходимым снаряжением для наших военных – это огромный плюс для волонтеров!

Кроме того, Klarna удвоит все донаты сотрудников на Razom for Ukraine и Nova Ukraine, написал старший специалист по данным в компании Александр Кутовой в Facebook.

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Добавим, что Klarna является самым дорогим стартапом Европы с оценкой в ​​5,5 млрд долларов.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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