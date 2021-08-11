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Samsung показав смартфон-книжку і оновлені розумні годинники

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук
11 серпня, 23:04
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Корейська компанія розповіла про нові розробки і свої передові технології
Новинки від Samsung / Колаж "Сегодня"
Новинки від Samsung / Колаж "Сегодня"

Компанія Samsung представила кілька своїх нових розробок. Серед них смартфони, що складаються, Z Fold3 і Z Flip3, а також оновлені розумні годинники.

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Про це повідомляє агентство Reuters .

Смартфон Galaxy Z Fold3

Фото Reuters
Фото Reuters

Смартфон Galaxy Z Fold3 оснащений 7,6-дюймовим внутрішнім екраном, що згинається, і 6,2-дюймовим зовнішнім екраном. Характеристики внутрішнього дисплея в порівнянні з минулим поколінням не змінилися – це AMOLED-дисплей з частотою оновлення картинки 120 Гц і дозволом 2208 на 1768 пікселів. Однак вперше пристрій сумісний з електронним пером S Pen, що урізноманітнило функції пристрою.

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З нових можливостей – під внутрішнім екраном смартфона розташована камера 4 МП. А в цілому новий смартфон оснащений модулем з трьох зовнішніх камер: ультраширококутна 12 МП (f2.2), широкоугольна 12 МП (f1.8) і телеоб'єктив 12 МП (f2.40).

Фото Reuters
Фото Reuters

Характеристика смартфона

  • працює на процесорі Snapdragon 888;
  • оснащений акумулятором 4400 мА · год;
  • має ступінь захисту IPX8 – нові шарніри, механізми і гумові ущільнювачі, які не дозволяють волозі і пилу потрапити всередину;
  • міцніше на 10% рамка пристрою;
  • у дисплея скло Corning Gorilla Glass Victus, яке на 50% міцніше попередньої версії;
  • доступний в чорному і зеленому кольорах;
  • є версія з 256 ГБ пам'яті і 512 ГБ.

Розкладний смартфон Z Flip3

Розкладний смартфон Z Flip3 отримав оновлений 6.7-дюймовий AMOLED-дисплей з адаптивною частотою оновлення від 10 до 120 Гц. Зовнішній екран збільшився – тепер це дисплей розміром 1.9 дюймов. Як і Z Fold, Flip3 отримав ступінь захисту IPX8, нове скло і міцнішу рамку.

Повідомляється, що Galaxy Z Flip3 буде доступний в бежевому, чорному, лавандовому, зеленому, сірому, рожевому і білому корпусі.

Розумний годинник

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Разом зі смартфонами компанія представила нове покоління "розумних" годинників Watch4 і Watch4 Classic. Пристрої працюють на платформі Wear OS, створеної Samsung спільно з Google.

Повідомляється, що годинники отримали новий сенсор BioActive, який використовується для вимірювання пульсу, ЕКГ, а також біоімпедансного аналізу. За словами представників Samsung, годинники дозволяють контролювати рівень артеріального тиску, виявляти миготливу аритмію, вимірювати насичення крові киснем і визначати склад тіла.

Нагадаємо, що на ринку смартфонів триває запекла боротьба між корпораціями Samsung і Apple за лідерство в технологіях і продажах. У травні стало відомо, що корейська компанія Samsung в першому кварталі цього року стала беззаперечним лідером з 76,5 млн поставок і 22-відсотковою часткою ринку. На другому місці розташовується американська Apple з 52,4 млн поставок (15% ринку). Третє місце дісталося китайської Xiaomi з 49 млн поставок (14% ринку).

Ірина Ковальчук
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