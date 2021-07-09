Власники Samsung Galaxy Note20 отримали загадкове оновлення

Згадується лише система безпеки і QR-сканер, решта – невідомо

Samsung Galaxy Note20 отримали дивний апдейт на 1 Гб / Фото: ixbt.com

Цілий гігабайт "незрозуміло чого" скачати на флагманські Samsung Galaxy Note20 і Note20 Ultra, але деталі поновлення поки невідомі.

Єдине, що точно відомо – буде покращено сканер QR-кодів – сказали фахівці SamMobile .

Компанія активно працює над післяпродажної підтримкою флагманів, таких як Galaxy Z Flip , Але дуже неохоче ділиться інформацією про внесені зміни.

Ця "скритна" традиція з'явилася ще за часів Galaxy S8 – тоді розробники кілька разів зіткнулися з витоками інформації і критикою користувачів. Тепер компанія стала набагато обережніше публікувати інформацію про прийдешні апдейтах, а в більшості випадків – вважає за краще мовчати до моменту офіційного релізу.

І зараз Samsung не зробили виключення. При вазі оновлень 1 Гб – в замітці згадується тільки про систему безпеки.

Інсайдери та техноблогери спробували розібратися в тому, що "зашито" в апдейтi, але поки що знайшли тільки поліпшення для сканера QR-кодів.

QR-сканер і оновлення безпеки – більше нічого власники Galaxy Note20 не знайшли / Фото: ixbt.com

Багато хто чекає поліпшення камер для цих флагманів – нинішня якість фото і відео не влаштовує частину покупців, вони хочуть більше натуральних кольорів, або хоча б можливість робити кілька знімків в різних гамах.

Інша частина фанатів очікує поліпшення системи повідомлень в оболонці One UI 3.1.1 – але компанія ніяк не коментує ці побажання.

У багатьох викликає сумніви важливість поновлення сканера – в списку пріоритетів, на думку покупців, ця програма стоїть на останніх місцях. Можливо, Samsung планують використовувати QR-коди для якихось внутрішніх покупок в Кореї.

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