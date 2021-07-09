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СЬОГОДНІ Техно

Власники Samsung Galaxy Note20 отримали загадкове оновлення

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
9 липня, 12:39
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Згадується лише система безпеки і QR-сканер, решта – невідомо
Samsung Galaxy Note20 отримали дивний апдейт на 1 Гб
Samsung Galaxy Note20 отримали дивний апдейт на 1 Гб / Фото: ixbt.com

Цілий гігабайт "незрозуміло чого" скачати на флагманські Samsung Galaxy Note20 і Note20 Ultra, але деталі поновлення поки невідомі.

Єдине, що точно відомо – буде покращено сканер QR-кодів – сказали фахівці SamMobile .

Компанія активно працює над післяпродажної підтримкою флагманів, таких як Galaxy Z Flip , Але дуже неохоче ділиться інформацією про внесені зміни.

Ця "скритна" традиція з'явилася ще за часів Galaxy S8 – тоді розробники кілька разів зіткнулися з витоками інформації і критикою користувачів. Тепер компанія стала набагато обережніше публікувати інформацію про прийдешні апдейтах, а в більшості випадків – вважає за краще мовчати до моменту офіційного релізу.

І зараз Samsung не зробили виключення. При вазі оновлень 1 Гб – в замітці згадується тільки про систему безпеки.

Інсайдери та техноблогери спробували розібратися в тому, що "зашито" в апдейтi, але поки що знайшли тільки поліпшення для сканера QR-кодів.

QR-сканер і оновлення безпеки – більше нічого власники Galaxy Note20 не знайшли
QR-сканер і оновлення безпеки – більше нічого власники Galaxy Note20 не знайшли / Фото: ixbt.com

Багато хто чекає поліпшення камер для цих флагманів – нинішня якість фото і відео не влаштовує частину покупців, вони хочуть більше натуральних кольорів, або хоча б можливість робити кілька знімків в різних гамах.

Інша частина фанатів очікує поліпшення системи повідомлень в оболонці One UI 3.1.1 – але компанія ніяк не коментує ці побажання.

У багатьох викликає сумніви важливість поновлення сканера – в списку пріоритетів, на думку покупців, ця програма стоїть на останніх місцях. Можливо, Samsung планують використовувати QR-коди для якихось внутрішніх покупок в Кореї.

Раніше ми писали, що Xiaomi випустить розкладний смартфон крутіше, ніж Galaxy Fold.

Так само нагадаємо, що вийшли перші фото iPhone 13.

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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