Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Російський офіс Samsung саботує санкції корейського керівництва

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 березня, 09:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головний офіс Samsung оголосив про введення санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, але російський підрозділ не став слухати свого керівництва і фактично відколовся від компанії
Російський офіс Samsung відколовся від головного
Російський офіс Samsung відколовся від головного / Фото: Getty Images

Перші підозри виникли після того, як російський Samsung оголосив про продовження роботи в країні платіжної системи Samsung Pay.

Водночас головний офіс заборонив усі поставки своєї продукції в Росії та припинив підтримку сервісів. Як таке можливо?

Реклама

Екс-міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет поділився своєю версією ситуації. Він стверджує, що інформацію йому розповіло джерело в українському офісі компанії.

Головний офіс Samsung (Корея) стверджує, що вони вже припинили постачання своєї продукції до Росії.

Більше того, корейці неформально повідомили, що їхній російський офіс фактично перестав підкорятися ним та відповідати на запити! Хоча це вже не так важливо, якщо постачання продукції справді припинилося.

Проте поки що корейський офіс офіційних заяв із цього приводу ще не робив. Чекаємо", – написав він у Telegram.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша У Росії відродять месенджери з минулого століття Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов TikTok-війська: користувачі Reddit визначили, що кадировці знімали відео не в Україні Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Наші янголи-охоронці

Ігумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Вiйськовий капелан 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. До останнього подиху духовно підтримував наших захисників, надихав мужністю, давав віру і надію. У місті Волноваха на Донеччині був вбитий російськими загарбниками. За нами правда. З нами - Бог!

Герої не вмирають!
Історії звитяг
П'єр Афнер – активіст із французького курорту Біарриц, що на березі Біскайської затоки. Змінив замки на шикарній віллі дочки Путіна, чим завдав ворогові збитків у $3,7 млн ​​(вартість садиби). Встановив над будинком синьо-жовтий прапор і зараз займається передачею споруди для проживання там українських біженці
Слава Україні!
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40729.71

Binance Coin (BNB)

384.98

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

109.32

Theta (THETA)

2.83

Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти