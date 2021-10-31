Роботи Boston Dynamics спародіювали кліп The Rolling Stones

Роботи-собаки з Boston Dynamics зняли свою версію кліпу знаменитого гурту The Rolling Stones на пісню Start Me Up. Образ Міка Джаггера приміряв на себе робот Спот

Роботи-собаки перезняли кліп The Rolling Stones

На відео показано, як Спот імітує рухи та міміку Джаггера. Далі у кадрі з'являються інші робото-собаки, що пародують інших учасників групи.

Таким чином у Boston Dynamics вирішили допомогти The Rolling Stones відзначити 40-річчя від дня виходу альбому Tattoo You.

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Роботи-собаки не вперше пробують себе в шоу-бізнесі. Якийсь час тому творіння Boston Dynamics знялися в рекламі разом із південнокорейською групою BTS, повідомляє cnet.com.

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А нещодавно ми писали що робота-собаку озброїли снайперською гвинтівкою. Виробник військових роботів Ghost Robotics показав нову модель свого бойового робота-собаки. У неї на спині красується смертоносна зброя!