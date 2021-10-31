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СЬОГОДНІ Техно

Роботи Boston Dynamics спародіювали кліп The Rolling Stones

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
31 жовтня, 22:20
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Роботи-собаки з Boston Dynamics зняли свою версію кліпу знаменитого гурту The Rolling Stones на пісню Start Me Up. Образ Міка Джаггера приміряв на себе робот Спот
Роботи-собаки перезняли кліп The Rolling Stones
Роботи-собаки перезняли кліп The Rolling Stones

На відео показано, як Спот імітує рухи та міміку Джаггера. Далі у кадрі з'являються інші робото-собаки, що пародують інших учасників групи.

Таким чином у Boston Dynamics вирішили допомогти The Rolling Stones відзначити 40-річчя від дня виходу альбому Tattoo You.

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Роботи-собаки не вперше пробують себе в шоу-бізнесі. Якийсь час тому творіння Boston Dynamics знялися в рекламі разом із південнокорейською групою BTS, повідомляє cnet.com.

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А нещодавно ми писали що робота-собаку озброїли снайперською гвинтівкою. Виробник військових роботів Ghost Robotics показав нову модель свого бойового робота-собаки. У неї на спині красується смертоносна зброя!

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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