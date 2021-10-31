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СЕГОДНЯ Техно

Роботы Boston Dynamics спародировали клип The Rolling Stones

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
31 октября, 22:20
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Роботы-собаки из Boston Dynamics сняли свою версию клипа знаменитой группы The Rolling Stones на песню Start Me Up. Образ Мика Джаггера примерил на себя робот Спот
Роботы-собаки пересняли клип The Rolling Stones
Роботы-собаки пересняли клип The Rolling Stones

На видео показано, как Спот имитирует движения и мимику Джаггера. Далее в кадре появляются другие робото-собаки, пародирующие остальных участников группы.

Таким образом в Boston Dynamics решили помочь The Rolling Stones отметить 40-летие со дня выхода альбома Tattoo You.

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Роботы-собаки не впервые пробуют себя в шоу-бизнесе. Некоторое время назад творения Boston Dynamics снялись в рекламе вместе с южнокорейской группой BTS, пишет cnet.com.

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А недавно мы писали что робота-собаку вооружили снайперской винтовкой. Производитель военных роботов Ghost Robotics показал новую модель своего боевого робота-собаки. У нее на спине красуется смертоносное оружие!

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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