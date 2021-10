Роботы Boston Dynamics спародировали клип The Rolling Stones

Роботы-собаки из Boston Dynamics сняли свою версию клипа знаменитой группы The Rolling Stones на песню Start Me Up. Образ Мика Джаггера примерил на себя робот Спот

Роботы-собаки пересняли клип The Rolling Stones На видео показано, как Спот имитирует движения и мимику Джаггера. Далее в кадре появляются другие робото-собаки, пародирующие остальных участников группы. Таким образом в Boston Dynamics решили помочь The Rolling Stones отметить 40-летие со дня выхода альбома Tattoo You. Реклама Далее по теме Зонд NASA впервые показал, как выглядит атмосфера Юпитера, в 3D Apple сняла с производства свой самый дешевый iMac Роботы-собаки не впервые пробуют себя в шоу-бизнесе. Некоторое время назад творения Boston Dynamics снялись в рекламе вместе с южнокорейской группой BTS, пишет cnet.com. Реклама А недавно мы писали что робота-собаку вооружили снайперской винтовкой. Производитель военных роботов Ghost Robotics показал новую модель своего боевого робота-собаки. У нее на спине красуется смертоносное оружие!