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Останній цвях у кришку труни Путіна: ЄС готує потужну зброю

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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13 березня, 14:14
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Захід вже завдав збитків російській економіці, відключивши країну від SWIFT, але наступний крок з боку ЄС може стати останнім цвяхом у кришку труни путінського вторгнення
ЄС відмовиться від російських енергоносіїв
ЄС відмовиться від російських енергоносіїв / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія отримує величезний прибуток від експорту енергоносіїв до ЄС, на її частку припадає 40 відсотків природного газу, 27 відсотків імпорту нафти та 46 відсотків імпорту вугілля.

Читайте також: РФ не в тренді: у ЄС розповіли, як відмовлятимуться від російського газу

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Але в ЄС опублікували план, в якому викладається, як він скоротить свою залежність від газу на дві третини в 2022 році і повністю позбавиться постачання з Росії до кінця десятиліття.

"Ми досить довго фінансували російську економіку, купуючи багато енергії.

Енергетика є одним із найбільших важелів впливу Росії на Європу, і її відключення вплине на їх економіку", – вважають у Європі

Наскільки країни Європи залежать від російського газу (дані на жовтень 2021 року)

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Новий план ЄС включає пошук додаткових партнерів для експорту зрідженого природного газу (ЗПГ), щоб не залежати від російського трубопроводу, і диверсифікувати її джерела енергії за рахунок таких речей, як біогаз та відновлювані джерела енергії, пише express.co.uk.

У Європі розуміють, що скорочення імпорту російського газу збільшить залежність від вугілля в короткостроковій перспективі, але водночас призведе до швидшого переходу на екологічно чисті джерела енергії.

До речі, напередодні шанувальник Путіна у Європі Віктор Орбан висловився про санкції ЄС проти нафти та газу з Росії. Угорський політик розмірковує насамперед категоріями вигоди для своєї країни.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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