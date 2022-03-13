Последний гвоздь в крышку гроба Путина: ЕС готовит мощное оружие

Запад уже нанес ущерб российской экономике, отключив страну от SWIFT, но следующий шаг со стороны ЕС может стать последним гвоздем в крышку гроба путинского вторжения

ЕС откажется от российских энергоносителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия получает огромную прибыль от экспорта энергоносителей в ЕС, на ее долю приходится 40 процентов природного газа, 27 процентов импорта нефти и 46 процентов импорта угля.

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Но в ЕС опубликовали план, в котором излагается, как он сократит свою зависимость от газа на две трети в 2022 году и полностью избавится от поставок из России к концу десятилетия.

"Мы довольно долго финансировали российскую экономику, покупая у них много энергии. Энергетика является одним из самых больших рычагов влияния России на Европу, и ее отключение окажет огромное влияние на их экономику", – считают в Европе

Насколько страны Европы зависят от российского газа (данные на октябрь 2021 года)

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Новый план ЕС включает в себя поиск дополнительных партнеров для экспорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы не зависеть от российского трубопровода, и диверсифицировать ее источники энергии за счет таких вещей, как биогаз и возобновляемые источники энергии, пишет express.co.uk.

В Европе понимают, что сокращение импорта российского газа увеличит зависимость от угля в краткосрочной перспективе, но в то же время приведет к более быстрому переходу на экологически чистые источники энергии.

Кстати, накануне поклонник Путина в Европе Виктор Орбан высказался о санкциях ЕС против нефти и газа из России. Венгерский политик рассуждает, прежде всего, категориями выгоды для своей страны.