Вийшло непорозуміння: Дуров вибачився після блокування Telegram

Популярний месенджер Telegram несподівано був заблокований у Бразилії. Засновник месенджера Павло Дуров вибачився і пообіцяв залагодити конфлікт

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Бразилії звинуватили Telegram у поширенні неправдивої інформації про виборчу систему.

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У січні суд ухвалив заблокувати месенджер, а провайдерам, які цього не зроблять, пригрозили штрафом 20 тисяч доларів щодня.

Глава Telegram від імені своєї команди вибачився перед Верховним судом Бразилії і пообіцяв виправити ситуацію. Він запевнив, що вийшло непорозуміння через завантаженість модераторів, пов'язану з подіями в Україні.

"Наприкінці лютого ми виконали рішення суду, винесене раніше, і у відповідь запропонували надалі надсилати запити на видалення контенту на спеціальну адресу електронної пошти. На жаль, наша відповідь, мабуть, була втрачена, тому що суд використав стару адресу електронної пошти загального призначення у подальших спробах зв'язатися з нами. Як результат, ми пропустили його рішення на початку березня, яке містило додатковий запит на видалення. На щастя, ми знайшли та опрацювали його, надавши сьогодні ще один звіт до суду", – написав Дуров.

Також він попросив суд дати відстрочку ухваленню рішення, щоб компанія могла виправити ситуацію, призначивши свого представника в Бразилії.

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Раніше Дуров потролив блокування Instagram у Росії. Соцмережу закрили за рішенням Роскомнагляду.