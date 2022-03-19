Получилось недопонимание: Дуров извинился после блокировки Telegram

Популярный мессенджер Telegram неожиданно был заблокирован… в Бразилии. Основатель мессенджера Павел Дуров попросил прощения и пообещал уладить конфликт

Дуров рассказал о безопасности Telegram / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бразилии обвинили Telegram в распространении ложной информации об избирательной системе.

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В январе суд постановил заблокировать мессенджер, а провайдерам, которые этого не сделают, пригрозили штрафом в 20 тысяч долларов ежедневно.

Глава Telegram от имени своей команды принес извинения Верховному суду Бразилии и пообещал исправить ситуацию. Он заверил, что получилось недопонимание впоследствие загруженности модераторов из-за событий в Украине.

"В конце февраля мы выполнили решение суда, вынесенное ранее, и в ответ предложили в будущем отправлять запросы на удаление контента на специальный адрес электронной почты. К сожалению, наш ответ, должно быть, был утерян, потому что суд использовал старый адрес электронной почты общего назначения в дальнейших попытках связаться с нами. В результате мы пропустили его решение в начале марта, которое содержало дополнительный запрос на удаление. К счастью, мы нашли и обработали его, предоставив сегодня еще один отчет в суд", – написал Дуров.

Также он попросил суд дать отсрочку вынесению решения, чтобы компания могла исправить ситуацию, назначив своего представителя в Бразилии.

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Ранее Дуров потроллил блокировку Instagram в России. Соцсеть закрыли по решению Роскомнадзора.