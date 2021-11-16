Amazon виплатить 500 тисяч доларів за неналежне інформування своїх співробітників та органів охорони здоров'я про нові випадки COVID-19 на виробництві

Amazon поплатиться за погане інформування робітників про Covid / Фото: Pixabay, Amazon

Amazon погодилася виплатити штраф у розмірі 500 тисяч доларів та перебувати під наглядом прокуратури Каліфорнії протягом року.

Генеральний прокурор штату звинуватив компанію в тому, що вона "неналежним чином повідомила" своїх співробітників та органи охорони здоров'я штату про нові випадки COVID-19, пише The Guardian.

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Угода, яка має бути схвалена суддею, вимагає, щоб роздрібний торговець у Сіетлі повідомляв своїх працівників протягом дня про нові випадки коронавірусу на їхніх робочих місцях.

Amazon також погодився повідомляти місцеві органи охорони здоров'я про нові випадки зараження вірусом протягом 48 годин.

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Також прокуратура проконтролює випуск повідомлень компанії про план безпеки та дезінфекції Amazon та права працівників у зв'язку з пандемією.

"Amazon не змогла належним чином повідомити складських працівників та місцеві органи охорони здоров'я про кількість випадків захворювання на Covid", – заявив генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта.

Це призвело до того, що багато працівників не змогли вчасно пройти тестування на вірус або залишитися на карантині.

Представник Amazon Барбара Аграйт запевнила, що компанія рада тому, що цю проблему вирішено, і що суттєвих проблем із заходами безпеки в будівлях виявлено не було.

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Рішення діятиме лише у Каліфорнії. У цьому штаті в Amazon працює близько 150 тисяч людей.

У жовтні 2020 року компанія повідомляла, що майже 20 тисяч її співробітників у США, ймовірно, були інфіковані. Наразі статистика невідома.