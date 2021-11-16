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СЕГОДНЯ Техно

Amazon заплатит крупный штраф за нарушение антиковидных правил

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
16 ноября, 17:21
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Amazon выплатит 500 тысяч долларов за ненадлежащее информирование своих сотрудников и органов здравоохраниения о новых случаях COVID-19 на производстве
Amazon поплатится за плохое информирование сотрудников о Covid
Amazon поплатится за плохое информирование сотрудников о Covid / Фото: Pixabay, Amazon

Amazon согласилась выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов и находиться под наблюдением прокуратуры Калифорнии в течение года.

Генеральный прокурор штата обвинил компанию в том, что она "ненадлежащим образом уведомила" своих сотрудников и органы здравоохранения штата о новых случаях COVID-19, пишет The Guardian.

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Соглашение, которое должно быть одобрено судьей, требует, чтобы розничный торговец в Сиэтле уведомлял своих работников в течение дня о новых случаях коронавируса на их рабочих местах.

Amazon также согласился уведомлять местные органы здравоохранения о новых случаях заражения вирусом в течение 48 часов.

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Также прокуратура проконтролирует выпуск уведомлений компании о плане безопасности и дезинфекции Amazon и правах работников в связи с пандемией.

"Amazon не смогла должным образом уведомить складских работников и местные органы здравоохранения о количестве случаев заболевания Covid", – заявил генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта.

Это привело к тому, что многие работники не смогли вовремя пройти тестирование на вирус или остаться на карантине.

Представитель Amazon Барбара Аграйт заверила, что компания рада тому, что эта проблема решена, и что существенных проблем с мерами безопасности в зданиях обнаружено не было.

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Решение будет действовать только в Калифорнии. В этом штате в Amazon работает около 150 тысяч человек.

В октябре 2020 года компания сообщала, что почти 20 тысяч ее сотрудников в США предположительно были инфицированы. На текущий момент статистика неизвестна.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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