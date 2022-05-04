Насамперед після покупки Twitter Ілон Маск вводить платні акаунти

Але для звичайних користувачів соцмережа залишиться безкоштовною

Ілон Маск став акціонером Twitter / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Минулого місяця Ілон Маск оголосив про придбання популярної соцмережі Twitter за шалену суму, тому хоче швидше "відбити" гроші. Незабаром у Twitter можуть запровадити невелику плату для комерційних та державних користувачів.

Читайте також: Трамп, пост з космосу та рух Me too: згадуємо 10 твітів, які змінили світ

Реклама

Купуючи сервіс, Маск стверджував, що просто зацікавлений у тому, щоб знову повернути довіру до платформи, а все-таки бажання заробити взяло гору.

"Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але, можливо, за невелику плату для комерційних/державних користувачів", – написав Маск.

У квітні Маск запропонував внести деякі зміни до експериментального сервісу підписки Twitter – Twitter Blue. Кожен, хто підписується на Twitter Blue (3 долари на місяць), має отримати галочку аутентифікації.