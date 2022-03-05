PayPal йде з Росії – це була остання лазівка для карток санкційних банків

Міжнародна електронна платіжна система PayPal призупинила роботу у Росії у відповідь на військову агресію РФ в Україні

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Після введення санкцій щодо російських банків у росіян залишалася лазівка для оплати картками заблокованих банків через PayPal, але тепер і цю можливість прикрили.

Глава компанії Ден Шульман заявив, що найближчим часом росіяни зможуть зняти кошти зі своїх рахунків, а кошти, що залишилися, будуть розподілені "відповідно до законів і правил".

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Зазначимо, що PayPal працює в Україні з обмеженнями – ми можемо лише оплачувати товари чи послуги, але не отримувати гроші. Також у базі сервісу немає гривні. Поки невідомо, чи компанія розширить можливості сервісу в нашій країні.

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