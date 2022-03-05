PayPal уходит из России – это была последняя лазейка для карт санкционных банков

После введения санкций в отношении российских банков у россиян оставалась лазейка для оплаты картами заблокированных банков посредством PayPal, но теперь и эту возможность прикрыли.
Глава компании Дэн Шульман заявил, что в ближайшее время россияне смогут снять средства со своих счетов а оставшиеся средства будут распределены "в соответствии с законами и правилами".
Отметим, что PayPal работает в Украине с ограничениями – мы можем только оплачивать товары или услуги, но не получать деньги. Также в базе сервиса нет гривны. Пока неизвестно, расширит ли компания возможности сервиса в нашей стране.
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