PayPal уходит из России – это была последняя лазейка для карт санкционных банков

Международная электронная платежная система PayPal приостановила работу в Росси в ответ на военную агрессию РФ в Украине

/ Фото: Getty Images

После введения санкций в отношении российских банков у россиян оставалась лазейка для оплаты картами заблокированных банков посредством PayPal, но теперь и эту возможность прикрыли.

Глава компании Дэн Шульман заявил, что в ближайшее время россияне смогут снять средства со своих счетов а оставшиеся средства будут распределены "в соответствии с законами и правилами".

Реклама

Отметим, что PayPal работает в Украине с ограничениями – мы можем только оплачивать товары или услуги, но не получать деньги. Также в базе сервиса нет гривны. Пока неизвестно, расширит ли компания возможности сервиса в нашей стране.

Читайте также: