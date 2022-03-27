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Засудили за підтримку України: Twitter заблокував хакерські акаунти

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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27 березня, 19:20
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Популярна соціальна мережа потрапила під хвилю критики через блокування кількох анонімних каналів, пов'язаних із хакерським угрупованням Anonymous
Twitter заблокував акаунти Anonymous за підтримку України
Twitter заблокував акаунти Anonymous за підтримку України / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

З перших днів війни в Україні хакери допомагають боротися з окупантом у цифровому світі. Напередодні хакери Anonymous зламали Центральний банк Росії.

Але несподівано деякі канали організації потрапили під цензуру Twitter і були заблоковані. Причини такого рішення соцмережі невідомі.

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"Twitter зайняв позицію цензури Anonymous, кілька каналів було видалено, бо ми за правду і нічого, крім правди. Нас засудили за відкриту підтримку України!

Він не вперше нас видаляє, хочуть вони того чи ні... ми антикорупційні, антивоєнні, ми голос українського народу і всіх народів!

Twitter піддає нас цензурі за нашу антивоєнну позицію щодо боротьби з корупцією. Twitter вирішив заблокувати наш обліковий запис Anonymous. Вони воліють озвучувати пропаганду РОСІЙСЬКОГО уряду!

Звільніть наш обліковий запис, єдине, чим нам дорікає Twitter, – це активна підтримка України..." – йдеться у заяві угруповання.

До речі, розвідка помітила зв'язок між кібератаками РФ на українські ЗМІ та обстрілами міст. Хакери РФ, як і війська, не змогли досягти своєї мети та зламати українські сайти, проте наші фахівці помітили зв'язок між бомбардуваннями міст та кібератаками.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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