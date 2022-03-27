Засудили за підтримку України: Twitter заблокував хакерські акаунти

З перших днів війни в Україні хакери допомагають боротися з окупантом у цифровому світі. Напередодні хакери Anonymous зламали Центральний банк Росії.

Але несподівано деякі канали організації потрапили під цензуру Twitter і були заблоковані. Причини такого рішення соцмережі невідомі.

"Twitter зайняв позицію цензури Anonymous, кілька каналів було видалено, бо ми за правду і нічого, крім правди. Нас засудили за відкриту підтримку України!

Він не вперше нас видаляє, хочуть вони того чи ні... ми антикорупційні, антивоєнні, ми голос українського народу і всіх народів!