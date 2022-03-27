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Осудили за поддержку Украины: Twitter заблокировал хакерские аккаунты

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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27 марта, 19:20
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Популярная социальная сеть попала под волну критики из-за блокировки нескольких анонимных каналов, связанных с хакерской группировкой Anonymous
Twitter заблокировал аккаунты Anonymous за поддержку Украины
Twitter заблокировал аккаунты Anonymous за поддержку Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

С первых дней войны в Украине хакеры помогают бороться с оккупантом в цифровом мире. Накануне хакеры Anonymous взломали Центральный банк России.

Но неожиданно некоторые каналы организации попали под цензуру Twitter и были заблокированы. Причины такого решения соцсети неизвестны.

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"Twitter занял позицию цензуры Anonymous, несколько каналов были удалены, потому что мы за правду и ничего, кроме правды. Нас осудили за открытую поддержку Украины!

Он не первый раз нас удаляет, хотят они того или нет... мы антикоррупционные, антивоенные, мы голос украинского народа и всех страждущих народов!

Twitter подвергает нас цензуре за нашу антивоенную позицию по борьбе с коррупцией. Twitter решил заблокировать нашу учетную запись Anonymous. Они предпочитают озвучивать пропаганду РОССИЙСКОГО правительства!

Освободите наш аккаунт, единственное, в чем нас упрекает Twitter, – это активная поддержка Украины..." – говорится в заявлении группы.

Кстати, разведка заметила связь между кибератаками РФ на украинские СМИ и обстрелами городов. Хакеры РФ, как и войска, не смогли достигнуть своей цели и взломать украинские сайты, однако наши специалисты заметили связь между бомбардировками городов и кибератаками.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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