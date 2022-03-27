Осудили за поддержку Украины: Twitter заблокировал хакерские аккаунты

С первых дней войны в Украине хакеры помогают бороться с оккупантом в цифровом мире. Накануне хакеры Anonymous взломали Центральный банк России.

Но неожиданно некоторые каналы организации попали под цензуру Twitter и были заблокированы. Причины такого решения соцсети неизвестны.

"Twitter занял позицию цензуры Anonymous, несколько каналов были удалены, потому что мы за правду и ничего, кроме правды. Нас осудили за открытую поддержку Украины!

Он не первый раз нас удаляет, хотят они того или нет... мы антикоррупционные, антивоенные, мы голос украинского народа и всех страждущих народов!