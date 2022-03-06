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Останутся даже без "Жигулей": Россия сможет выпускать только две модели авто

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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6 марта, 15:23
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С момента вторжения в Украину российская промышленность несет огромные убытки из-за западных санкций. А для российского автопрома уход партнеров обернется гибелью
За вторжение в Украину россияне останутся без авто
За вторжение в Украину россияне останутся без авто / Фото: Коллаж: Сегодня

Об уходе из России объявили уже с десяток мировых автобрендов. Но одно дело – уход из страны диллера, а другое – производственных мощностей.

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Французский техногигант Renault пока еще официально не объявил об уходе из РФ, но все к этому идет. А ведь французам принадлежит 67,6% акций "Лада Авто Холдинг".

Что же сможет производить АвтоВАЗ без французов? И здесь россиян ждут очень плохие новости, ведь импортозамещение в этом случае провести не получится.

Как пишет motor.ru, АвтоВАЗ сможет выпускать без участия Renault только две модели – классическую Niva Legend и ее преемника Niva Travel. Все остальные автомобили Lada обеспечиваются комплектующими через французский концерн.

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Источник объясняет, что на выпуск внедорожников "Нива" санкции повлиять не смогут, поскольку электроники в обеих моделях минимум, а ту, что имеется, можно быстро заменить или демонтировать вовсе.

К слову, санкции уже способствовали росту стоимости всего модельного ряда Lada минимум на 14 процентов, а некоторые модели выросли в цене на треть.

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А еще мы сообщали, что запчастей осталось на две недели: как санкции уничтожат рынок б/у авто в РФ. Рассказываем, что ждет рынок подержанных авто в России и как это повлияет на безопасность.

Александр Трикиша
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