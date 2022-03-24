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СЬОГОДНІ Техно

Він подарував нам гіфки: помер легендарний розробник

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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24 березня, 21:30
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Відомий розробник інтернет-технологій Стівен Вілхайт помер на 75-му році життя від ускладнень, пов'язаних із коронавірусом
Стівен Вілхайт помер від коронавірусу
Стівен Вілхайт помер від коронавірусу / Фото: Twitter

Саме йому ми повинні бути вдячні за GIF-зображення, які були особливо популярні на зорі становлення інтернету та не втратили актуальності до сьогодні.

Вілхайт створив GIF у себе вдома у 1987 році. "Я побачив цей формат у своїй голові, а потім почав програмувати", – згадував якось розробника.

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Потім він застосував цю технологію на своїй роботі в CompuServe, першому великому інтернет-провайдері США, де він вніс останні зміни, пише techradar.com.

2013 року розробника удостоїли премії Webby за внесок у розвиток інтернету.

Формат GIF або Graphics Interchange Format був масовим компонентом Інтернету з моменту його створення і тривалий час був одним із найпоширеніших форматів у Мережі.

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У світі GIF-анімації використовуються передачі емоцій у месенджерах чи популярних мемов.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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