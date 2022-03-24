Он подарил нам гифки: скончался легендарный разработчик

Известный разработчик интернет-технологий Стивен Уилхайт скончался на 75-м году жизни от осложнений, связанных с коронавирусом

Стивен Уилхайт скончался от коронавируса / Фото: Twitter

Именно ему мы должны быть благодарны за GIF-изображения, которые были особенно популярны на заре становления интернета и не утратили актуальности по сегодняшний день.

Уилхайт создал GIF у себя дома в 1987 году. "Я увидел этот формат в своей голове, а затем начал программировать", – вспоминал как-то разработчик.

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Затем он применил эту технологию на своей работе в CompuServe, первом крупном интернет-провайдере в США, где он внес последние изменения, пишет techradar.com.

В 2013 году разработчика удостоили премии Webby за вклад в развитие интернета.

Формат GIF или Graphics Interchange Format был массовым компонентом интернета с момента его создания и долгое время был одним из наиболее распространенных форматов в Сети.

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В современном мире GIF-анимации используются для передачи эмоций в мессенджерах или популярных мемов.