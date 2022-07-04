Віконний блок та міні-вентилятор: чим замінити кондиціонер у квартирі

Якщо у вас немає кондиціонера і спека не дає заснути, то охолодити кімнату і не розорити гаманець допоможуть коробчатий вентилятор, віконний блок, а з найпростішого – теплові штори

Щоб спати вночі і не мучитися від спеки, спробуйте встановити віконний блок та міні-вентилятор / Фото: Getty Images,

Якщо у вашому будинку немає кондиціонера, то можна боротися зі спекою за допомогою кількох вентиляторів або віконних блоків . Важливо лише знати, як найефективніше їх використовувати.

Також раніше ми писали, що інтернет Starlink буде доступний у літаках та поїздах. Так, якщо в квартирі немає кондиціонера, можна додати віконний блок або коробчатий вентилятор. Можливо, це видається очевидним, але це працює.

Реклама

Блок коштує набагато менше, ніж установка центрального блоку змінного струму, та економить витрати на електроенергію , оскільки ви охолоджуєте лише одну кімнату. Як альтернатива – коробчатий вентилятор у вікні може виштовхувати гаряче повітря і циркулювати до кімнати холодніше повітря.

Що робити, якщо немає місця для віконного блоку або коробкового вентилятора? У наші дні багато компаній виробляють вражаючі потужні підлогові вентилятори та міні-вентилятори.

Реклама

Візьміть два, доки будете в магазині. Розміщення двох вентиляторів для підлоги один навпроти одного на протилежних сторонах вашої кімнати створює наскрізний вітер, що зберігає прохолоду всю ніч.

Коробчастий вентилятор у вікні допоможе охолодити кімнату і коштує дешевше за кондиціонер

Або використовуйте блекаут/теплові штори: протягом дня залишайте штори, зокрема, щільні або термозахисні – задернутими у спальні. Так ви можете зберегти прохолоду в кімнаті, щоб вона була готова до нічного сна.

Реклама

Зверніть увагу, електроніка, така як телевізори, радіоприймачі та ігрові приставки під час роботи випромінює тепло. Уникайте використання електроніки у спальні вночі Якщо вам дійсно важко зберігати прохолоду в приміщенні під час сну.

Також ми писали, що вчені перетворюють сонячні панелі на енергію.