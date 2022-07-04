Ілон Маск, ми на зв'язку: інтернет Starlink буде доступний у літаках та поїздах

Підключитися до інтернету Starlink від компанії SpaceX, гендиректором якої є Ілон Маск, можна буде з борту літака або корабля безпосередньо під час подорожі

Інтернет Starlink буде доступний у літаках, поїздах та на кораблях, тобто можна не вимикати телефон

Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) повідомила, що досягнуто згоди з компанією SpaceX: тепер можна користуватися інтернетом Starlink у літаках та іншому транспорті.

Також ми писали, що відомо про гаубиці "Богдана", яка допомогла звільнити Зміїний. Так, SpaceX можна використовувати інтернет Starlink в різному транспорті, а саме – літаках, на кораблях, в поїздах.

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Тобто підключення до "інтернету Ілона Маска" тепер буде завжди доступним для пасажирів такого транспорту. Для звичайних користувачів це означає, що при поїздці на поїзді або кораблі, а також польоті на борту авіалайнера більше не потрібно буде вимикати телефони.

Starlink від SpaceX забезпечує безперебійний зв'язок, оскільки тисячі їхніх супутників вивели на низьку навколоземну орбіту. FCC дійшли рішення зробити Starlink доступним, оскільки на їхню думку, це відповідає інтересам громадськості.

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Одними з перших, хто підписав угоду на використання Starlink з компанією SpaceX, були авіалінії Hawaiian Airlines: авіакомпанія заявила, що мають амбітні плани щодо впровадження послуг Starlink на деякі з її літаків.

Також раніше ми повідомляли, що Річард Бренсон відновить найбільший український вантажний літак – "Мрію".