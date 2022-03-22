Окупанти влаштували пожежі в Чорнобильській зоні – дані супутника

Супутник Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ESA) зафіксував у Чорнобильській зоні 7 осередків загоряння.
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Ймовірно, спалах відбувся внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме – влучення снаряда або навмисного підпалу, пише сайт Верховної Ради.
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Повідомляється, що площа пожежі перевищує допустимі норми у десятки разів. У зв'язку з цим зростають ризики радіаційного зараження у межах 10-кілометрової зони навколо ЧАЕС.
Ситуація на ЧАЕС
- Чорнобильська АЕС 24 лютого була захоплена російськими окупантами, які утримують у заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомлялося, що МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 13 березня українцям вдалося запобігти ядерній катастрофі на ЧАЕС, відновивши електропостачання станції.