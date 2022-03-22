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Оккупанты устроили пожары в Чернобыльской зоне – данные спутника

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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22 марта, 10:57
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Российская армия продолжает играть с огнем в Зоне отчуждения. В этот раз – в прямом смысле слова
В Чернобыльской зоне пожар
В Чернобыльской зоне пожар / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Спутник Sentinel-2 Европейского космического агентства (ESA) зафиксировал в Чернобыльской зоне 7 очагов возгорания.

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Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно – попадания снаряда или умышленного поджога, пишет сайт Верховной Рады.

Сообщается, что площадь пожара превышает допустимые нормы в десятки раз. В связи с этим возрастают риски радиационного заражения в пределах 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС.

Ситуация на ЧАЭС

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
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