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Черговий удар по Китаю: Байден підписав закон, спрямований на безпеку США

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
12 листопада, 12:41
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Президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє Huawei та ZTE, які вважаються загрозами безпеці, отримувати ліцензії на нове обладнання від регулюючих органів США
Джо Байден підписав новий закон проти Huawei і ZTE
Джо Байден підписав новий закон проти Huawei і ZTE / Фото: REUTERS

Закон про безпечне обладнання було одноголосно схвалено Сенатом США 28 жовтня і раніше того ж місяця Палатою представників США.

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Новий закон вимагає від Федеральної комісії зв'язку (FCC) більше не видавати ліцензії і навіть не розглядати будь-які заявки для обладнання, яке становить ризик національній безпеці.

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден / Фото: REUTERS

Комісар FCC Брендан Карр сказав, що з 2018 року комісія схвалила понад 3000 заявок від Huawei.

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"Закон допоможе гарантувати, що небезпечне обладнання таких компаній, як Huawei та ZTE, більше не може бути вставлене у мережі зв'язку США", – сказав Карр.

У березні FCC позначила п'ять китайських компаній як загрозу національній безпеці відповідно до закону 2019 року, спрямованого на захист мереж зв'язку США.

До названих компаній входять Huawei і ZTE, а також Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co і Zhejiang Dahua Technology Co, пише Reuters.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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