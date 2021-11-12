Черговий удар по Китаю: Байден підписав закон, спрямований на безпеку США

Закон про безпечне обладнання було одноголосно схвалено Сенатом США 28 жовтня і раніше того ж місяця Палатою представників США.
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Новий закон вимагає від Федеральної комісії зв'язку (FCC) більше не видавати ліцензії і навіть не розглядати будь-які заявки для обладнання, яке становить ризик національній безпеці.
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Комісар FCC Брендан Карр сказав, що з 2018 року комісія схвалила понад 3000 заявок від Huawei.
"Закон допоможе гарантувати, що небезпечне обладнання таких компаній, як Huawei та ZTE, більше не може бути вставлене у мережі зв'язку США", – сказав Карр.
У березні FCC позначила п'ять китайських компаній як загрозу національній безпеці відповідно до закону 2019 року, спрямованого на захист мереж зв'язку США.
До названих компаній входять Huawei і ZTE, а також Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co і Zhejiang Dahua Technology Co, пише Reuters.