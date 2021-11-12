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Очередной удар по Китаю: Байден подписал закон, направленный на безопасность США

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
12 ноября, 12:41
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Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий Huawei и ZTE, которые считаются угрозами безопасности, получать лицензии на новое оборудование от регулирующих органов США
Джо Байден подписал новый закон против Huawei и ZTE
Джо Байден подписал новый закон против Huawei и ZTE / Фото: REUTERS

Закон о безопасном оборудовании был единогласно одобрен Сенатом США 28 октября и ранее в том же месяце Палатой представителей США.

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Новый закон требует от Федеральной комиссии по связи (FCC) больше не выдавать лицензии и даже не рассматривать какие-либо заявки для оборудования, которое представляет риск для национальной безопасности.

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден / Фото: REUTERS

Комиссар FCC Брендан Карр сказал, что с 2018 года комиссия одобрила более 3000 заявок от Huawei.

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"Закон поможет гарантировать, что небезопасное оборудование таких компаний, как Huawei и ZTE, больше не может быть вставлено в сети связи США", – сказал Карр.

В марте FCC обозначила пять китайских компаний как представляющие угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту сетей связи США.

В число названных компаний входят Huawei и ZTE, а также Hytera Communications Corp , Hangzhou Hikvision Digital Technology Co и Zhejiang Dahua Technology Co, сообщает Reuters.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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