Нова ера Xiaomi: бренд представив 5 високотехнологічних новинок за бюджетними цінами

Спойлер: придбавши один із смартфонів, ви автоматично купуєте домашній кінотеатр. А ще можете стати кінорежисером та фотографом, бо нові бюджетні моделі вражають якістю зйомки. Кінорежисер Антоніо Лукіч підтвердив це після тест-драйву!
Перша новинка – серія смартфонів Xiaomi 11T та 11T Pro
Особливість лінійки – в "кіномагії". Бо три об'єктиви у смартфоні конкурують з професійними фотоапаратами за тисячі доларів. Адже якість контенту – вражає. Аналогічна історія з якістю звуку та екраном для перегляду відео чи кіно.
Тож ведучий презентації спершу запитав – "А ви готові до магії?". Лише потім розповів про особливості смартфонів, які на 14 грамів легші від попередніх новинок бренду.
Серія представлена у трьох кольорах:
- Meteorite Gray.
- Moonlight White.
- Celestial Blue.
І смартфони мають три камери для професійної зйомки:
- Ширококутний об’єктив на 108 Мп.
- Ультраширокий об’єктив з кутом огляду 120 градусів.
- Телемакро камеру на 5 Мп.
На презентацію запросили кінорежисера Антоніо Лукіча, відомого за стрічкою "Мої думки тихі". Він провів тест-драйв Xiaomi 11T Pro для зйомки ігрової кінометражки, яку представив на дійстві. І зауважив, що телефон виправдав режисерські очікування. Словом, показав, яка вона "кіномагія" на практиці, та надихнув багатьох на зйомку.
Особливості Xiaomi 11T
Процесор: MediaTek Dimensity 1200-Ultra, який до 25% підвищує енергоефективність роботи смартфона. І забезпечує продуктивність системи до 28%.
Екран: один із найкращих 6,67-дюймових амулед-дисплеїв. Смартфон відображає понад 1 млрд кольорів.
Звук: використана технологія Dolby Atmos та два окремих стереодинаміки (зверху та знизу), які лунають на 360 градусів, створюючи об’ємне звучання.
Батарея та зарядний пристрій: місткість акумулятора – 5000 мАг. Швидкісна зарядка в комплекті з технологією Multiple Tab Winding потужністю 67 Вт заряджає смартфон за 36 хвилин на 100%.
Ціна: 14 499 грн (8 ГБ+128 ГБ) та 15 999 гривень (8 ГБ+256 ГБ).
Особливості Xiaomi 11T Pro
Процесор: потужний 5нм процесор Snapdragon 888 сприяє приросту продуктивності до 25%.
Екран: 6.67-дюймовий амулед-дисплей відтворює понад 1 млрд відтінків. І сприяє незабутньому перегляду кінофільмів чи відео.
Звук: використана технологія Dolby Atmos та два окремих стереодинаміки (зверху та знизу), які лунають на 360 градусів, створюючи об’ємне звучання.
Батарея та зарядний пристрій: місткість акумулятора 5000 мАг. В комплект до телефону додається швидкісна зарядка HyperCharge потужністю 120 Вт. Зарядити нею телефон до 100% реально за 17 хв.
Ціна: 21 499 гривень (12 Гб + 256 Гб), 18 999 гривень (8 Гб + 128 Гб).
Новинки представлені в магазинах з 30 вересня.
Наступна новинка – серія стильних смартфонів Mi 11 Lite 5G NE
Модний та стильний телефон доповнить лайфстайл сучасних людей, які люблять фільмувати своє життя. Він найлегший і найтонший 5G смартфон бренду за історію. Корпус товщиною всього 6,81 мм і масою 158 грамів.
Кольори закохують в лінійку з першого погляду:
- Bubblegum Blue.
- Peach Pink.
- Truffle Black.
- Snowflake.
Найоригінальніший з перелічених кольорів – Snowflake. Він нагадує іскристий сніговий покрив.
Особливості Mi 11 Lite 5G NE
Професійна камера для інста-фото:
- Основна камера на 64 Мп підлаштовується під будь-які умови.
- Ультраширококутний сенсор 8 Мп підійде для панорамних та пейзажних фото.
- Телемакро камера на 5 Мп сприяє зйомці крупним планом.
Режисерські можливості: наявні спецефекти у смартфоні допоможуть зробити з типового відео – оригінальний контент. Режим відеоблогу з 9 новими шаблонами під час запису відео здивує блогерів та людей, які люблять публікувати відео в соціальних мережах.
Процесор: технологія Qualcomm Snapdragon 778G забезпечує роботу чіпа Qualcomm AI Engine, який сприяє швидкій роботі.
Екран: 6,55-дюймовий AMOLED-дисплей передає понад 1 млрд відтінків. Технологія Dolby Vision забезпечує якісне зображення.
Ціна: 10 999 (6 ГБ + 128 ГБ).
Смартфон буде доступний з 7 жовтня у магазинах.
І це ще не все! Наступна новинка – планшет Xiaomi Pad 5
Новинка дозволяє користувачам грати потужно та працювати розумно. Він ультратонкий та легкий: корпус товщиною 6.85 мм, а вага 511 г. Але конкурує з лаптопами, бо планшет універсальний.
Планшет представлений у двох кольорах:
- Cosmic Gray.
- Pearl White.
Процесор: Qualcomm Snapdragon 860 з частотою до 2.0 ГГц забезпечує продуктивність роботи.
Екран: 11-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц і технологією Dolby Vision відображає мільярд кольорів, тож є домашнім "кінотеатром" та "офісом" для роботи.
Камера: основний об’єктив з 13 Мп камерою, яка має портретний режим. Фронтальна камера – 5 Мп для ідеальних селфі.
Звук: є чотири вбудованих динаміки, які створюють об’ємний звук завдяки технології Dolby Atmos.
Батарея та зарядний пристрій: акумулятор місткістю 8720 мАг забезпечує безперервну роботу цілий день. Швидкісна зарядка потужністю 33 Вт швидко заряджає акумулятор.
Ціна: 10 999 гривень (6Гб + 128 Гб).
Планшет буде доступний з 7 жовтня в магазинах.
І на десерт – фітнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC
Гаджет бренду Mi Smart Band відомий своєю зручністю та стильним дизайном. Але новий фітнес-браслет з технологією NFC став функціональнішим, бо підтримує безпечні безконтактні платежі.
Ціна: 1599 гривень.
Гаджет буде доступний з 7 жовтня в магазинах.
Нещодавно ми також розповідали, що камера iPhone 13 не увійшла до трійки найкращих у світі.