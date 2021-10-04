В Xiaomi відбулася презентація, де бренд представив 5 сучасних новинок. Не обійшлося також без "кіномагії". Ми відвідали її, тож розповімо про особливості гаджетів, які здатні покращити ваш лайфстайл

Нова ера Xiaomi: бренд представив 5 високотехнологічних новинок за бюджетними цінами / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Спойлер: придбавши один із смартфонів, ви автоматично купуєте домашній кінотеатр. А ще можете стати кінорежисером та фотографом, бо нові бюджетні моделі вражають якістю зйомки. Кінорежисер Антоніо Лукіч підтвердив це після тест-драйву!

Перша новинка – серія смартфонів Xiaomi 11T та 11T Pro

Особливість лінійки – в "кіномагії". Бо три об'єктиви у смартфоні конкурують з професійними фотоапаратами за тисячі доларів. Адже якість контенту – вражає. Аналогічна історія з якістю звуку та екраном для перегляду відео чи кіно.

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Тож ведучий презентації спершу запитав – "А ви готові до магії?". Лише потім розповів про особливості смартфонів, які на 14 грамів легші від попередніх новинок бренду.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Серія представлена у трьох кольорах:

Meteorite Gray.

Moonlight White.

Celestial Blue.

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І смартфони мають три камери для професійної зйомки:

Ширококутний об’єктив на 108 Мп.

Ультраширокий об’єктив з кутом огляду 120 градусів.

Телемакро камеру на 5 Мп.

На презентацію запросили кінорежисера Антоніо Лукіча, відомого за стрічкою "Мої думки тихі". Він провів тест-драйв Xiaomi 11T Pro для зйомки ігрової кінометражки, яку представив на дійстві. І зауважив, що телефон виправдав режисерські очікування. Словом, показав, яка вона "кіномагія" на практиці, та надихнув багатьох на зйомку.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Особливості Xiaomi 11T

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Процесор: MediaTek Dimensity 1200-Ultra, який до 25% підвищує енергоефективність роботи смартфона. І забезпечує продуктивність системи до 28%.

Екран: один із найкращих 6,67-дюймових амулед-дисплеїв. Смартфон відображає понад 1 млрд кольорів.

Звук: використана технологія Dolby Atmos та два окремих стереодинаміки (зверху та знизу), які лунають на 360 градусів, створюючи об’ємне звучання.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Батарея та зарядний пристрій: місткість акумулятора – 5000 мАг. Швидкісна зарядка в комплекті з технологією Multiple Tab Winding потужністю 67 Вт заряджає смартфон за 36 хвилин на 100%.

Ціна: 14 499 грн (8 ГБ+128 ГБ) та 15 999 гривень (8 ГБ+256 ГБ).

Особливості Xiaomi 11T Pro

Процесор: потужний 5нм процесор Snapdragon 888 сприяє приросту продуктивності до 25%.

Екран: 6.67-дюймовий амулед-дисплей відтворює понад 1 млрд відтінків. І сприяє незабутньому перегляду кінофільмів чи відео.

Звук: використана технологія Dolby Atmos та два окремих стереодинаміки (зверху та знизу), які лунають на 360 градусів, створюючи об’ємне звучання.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Батарея та зарядний пристрій: місткість акумулятора 5000 мАг. В комплект до телефону додається швидкісна зарядка HyperCharge потужністю 120 Вт. Зарядити нею телефон до 100% реально за 17 хв.

Ціна: 21 499 гривень (12 Гб + 256 Гб), 18 999 гривень (8 Гб + 128 Гб).

Новинки представлені в магазинах з 30 вересня.

Наступна новинка – серія стильних смартфонів Mi 11 Lite 5G NE

Модний та стильний телефон доповнить лайфстайл сучасних людей, які люблять фільмувати своє життя. Він найлегший і найтонший 5G смартфон бренду за історію. Корпус товщиною всього 6,81 мм і масою 158 грамів.

Кольори закохують в лінійку з першого погляду:

Bubblegum Blue.

Peach Pink.

Truffle Black.

Snowflake.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Найоригінальніший з перелічених кольорів – Snowflake. Він нагадує іскристий сніговий покрив.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Особливості Mi 11 Lite 5G NE

Професійна камера для інста-фото:

Основна камера на 64 Мп підлаштовується під будь-які умови.

Ультраширококутний сенсор 8 Мп підійде для панорамних та пейзажних фото.

Телемакро камера на 5 Мп сприяє зйомці крупним планом.

Режисерські можливості: наявні спецефекти у смартфоні допоможуть зробити з типового відео – оригінальний контент. Режим відеоблогу з 9 новими шаблонами під час запису відео здивує блогерів та людей, які люблять публікувати відео в соціальних мережах.

Процесор: технологія Qualcomm Snapdragon 778G забезпечує роботу чіпа Qualcomm AI Engine, який сприяє швидкій роботі.

Екран: 6,55-дюймовий AMOLED-дисплей передає понад 1 млрд відтінків. Технологія Dolby Vision забезпечує якісне зображення.

Ціна: 10 999 (6 ГБ + 128 ГБ).

Смартфон буде доступний з 7 жовтня у магазинах.

І це ще не все! Наступна новинка – планшет Xiaomi Pad 5

Новинка дозволяє користувачам грати потужно та працювати розумно. Він ультратонкий та легкий: корпус товщиною 6.85 мм, а вага 511 г. Але конкурує з лаптопами, бо планшет універсальний.

Планшет представлений у двох кольорах:

Cosmic Gray.

Pearl White.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Процесор: Qualcomm Snapdragon 860 з частотою до 2.0 ГГц забезпечує продуктивність роботи.

Екран: 11-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц і технологією Dolby Vision відображає мільярд кольорів, тож є домашнім "кінотеатром" та "офісом" для роботи.

Камера: основний об’єктив з 13 Мп камерою, яка має портретний режим. Фронтальна камера – 5 Мп для ідеальних селфі.

Звук: є чотири вбудованих динаміки, які створюють об’ємний звук завдяки технології Dolby Atmos.

Батарея та зарядний пристрій: акумулятор місткістю 8720 мАг забезпечує безперервну роботу цілий день. Швидкісна зарядка потужністю 33 Вт швидко заряджає акумулятор.

Ціна: 10 999 гривень (6Гб + 128 Гб).

Планшет буде доступний з 7 жовтня в магазинах.

І на десерт – фітнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC

Гаджет бренду Mi Smart Band відомий своєю зручністю та стильним дизайном. Але новий фітнес-браслет з технологією NFC став функціональнішим, бо підтримує безпечні безконтактні платежі.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Ціна: 1599 гривень.

Гаджет буде доступний з 7 жовтня в магазинах.

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