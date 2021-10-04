Новая эра Xiaomi: бренд представил 5 высокотехнологичных новинок по бюджетным ценам

Спойлер: приобретя один из смартфонов, вы автоматически покупаете домашний кинотеатр. А еще можете стать кинорежиссером и фотографом, потому что новые бюджетные модели удивляют качеством съемки. Кинорежиссер Антонио Лукич подтвердил это после тест-драйва!
Первая новинка – серия смартфонов Xiaomi 11T и 11T Pro
Особенность линейки – в "киномагии". Три объектива в смартфоне конкурируют с профессиональными фотоаппаратами за тысячи долларов. Ведь качество контента – впечатляет. Аналогичная история с качеством звука и экраном для просмотра видео или кино.
Поэтому ведущий презентации сначала спросил – "А вы готовы к магии?". Только потом рассказал об особенностях смартфонов, которые на 14 граммов легче предыдущих новинок бренда.
Серия представлена в трех цветах:
- Meteorite Gray.
- Moonlight White.
- Celestial Blue.
И смартфоны имеют три камеры для профессиональной съемки:
- Широкоугольный объектив на 108 Мп.
- Ультраширокий объектив с углом обзора 120 градусов.
- Телемакро камеру на 5 Мп.
На презентацию пригласили кинорежиссера Антонио Лукича, известного по ленте "Мои мысли тихие". Он провел тест-драйв Xiaomi 11T Pro для съемки игровой кинометражки, которую представил на мероприятии. И сказал, что телефон оправдал режиссерские ожидания. Словом, показал, какая она "киномагия" на практике, и вдохновил многих на съемку.
Особенности Xiaomi 11T
Процессор: MediaTek Dimensity 1200-Ultra, который до 25% повышает энергоэффективность работы смартфона. И обеспечивает производительность системы до 28%.
Экран: один из лучших 6,67-дюймовых амулед-дисплеев. Смартфон отображает более 1 млрд цветов.
Звук: использована технология Dolby Atmos и два отдельных стереодинамика (сверху и снизу), которые звучат на 360 градусов, создавая объемный звук.
Батарея и зарядное устройство: емкость аккумулятора – 5000 мАг. Скоростная зарядка в комплекте с технологией Multiple Tab Winding мощностью 67 Вт заряжает смартфон за 36 минут на 100%.
Цена: 14 499 грн (8 ГБ + 128 ГБ) и 15 999 гривен (8 ГБ + 256 ГБ).
Особенности Xiaomi 11T Pro
Процессор: мощный 5нм процессор Snapdragon 888 способствует приросту продуктивности до 25%.
Экран: 6.67-дюймовый амулед-дисплей воспроизводит более 1 млрд оттенков. И способствует незабываемому просмотру фильмов или видео.
Звук: использована технология Dolby Atmos и два отдельных стереодинамика (сверху и снизу), которые звучат на 360 градусов, создавая объемный звук.
Батарея и зарядное устройство: емкость аккумулятора 5000 мАг. В комплект к телефону прилагается скоростная зарядка HyperCharge мощностью 120 Вт. Зарядить ею телефон до 100% реально за 17 мин.
Цена: 21 499 гривен (12 Гб + 256 Гб), 18 999 гривен (8 Гб + 128 Гб).
Новинки представлены в магазинах с 30 сентября.
Следующая новинка – серия стильных смартфонов Mi 11 Lite 5G NE
Модный и стильный телефон дополнит лайфстайл современных людей, которые любят снимать свою жизнь. Он самый легкий и тонкий 5G смартфон бренда в истории. Корпус толщиной всего в 6,81 мм и массой 158 граммов.
Цвета влюбляют в линейку с первого взгляда:
- Bubblegum Blue.
- Peach Pink.
- Truffle Black.
- Snowflake.
Самый оригинальный из перечисленных цветов – Snowflake. Он напоминает искрящийся снежный покров.
Особенности Mi 11 Lite 5G NE
Профессиональная камера для инста-фото:
- Основная камера на 64 Мп подстраивается под любые условия.
- Ультраширокоугольный сенсор 8 Мп подойдет для панорамных и пейзажных фото.
- Телемакро камера на 5 Мп позволяет снимать крупным планом.
Режиссерские возможности: имеющиеся спецэффекты в смартфоне помогут сделать из обычного видео – оригинальный контент. Режим видеоблога с 9 новыми шаблонами при записи видео удивит блогеров и людей, которые любят публиковать видео в социальных сетях.
Процессор: технология Qualcomm Snapdragon 778G обеспечивает работу чипа Qualcomm AI Engine, который способствует быстрой работе.
Экран: 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей передает более 1 млрд оттенков. Технология Dolby Vision обеспечивает качественное изображение.
Цена: 10 999 (6 ГБ + 128 ГБ).
Смартфон будет доступен с 7 октября в магазинах.
И это еще не все! Следующая новинка – планшет Xiaomi Pad 5
Новинка позволяет пользователям играть мощно и работать разумно. Он ультратонкий и легкий: корпус толщиной 6.85 мм, а вес 511 г. Но конкурирует с лаптопами, ведь планшет универсальный.
Планшет представлен в двух цветах:
- Cosmic Gray.
- Pearl White.
Процессор: Qualcomm Snapdragon 860 с частотой до 2.0 ГГц обеспечивает продуктивность работы.
Экран: 11-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и технологией Dolby Vision отображает миллиард цветов, поэтому является домашним "кинотеатром" и "офисом" для работы.
Камера: основной объектив с 13 Мп камерой, которая имеет портретный режим. Фронтальная камера – 5 Мп для идеальных селфи.
Звук: есть четыре встроенных динамика, которые создают объемный звук благодаря технологии Dolby Atmos.
Батарея и зарядное устройство: аккумулятор емкостью 8720 мАг обеспечивает непрерывную работу целый день. Скоростная зарядка мощностью 33 Вт быстро заряжает аккумулятор.
Цена: 10 999 гривен (6Гб + 128 Гб).
Планшет будет доступен с 7 октября в магазинах.
И на десерт – фитнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC
Гаджет бренда Mi Smart Band известный своим удобством и стильным дизайном. Но новый фитнес-браслет с технологией NFC стал функциональнее, потому что поддерживает безопасные бесконтактные платежи.
Цена: 1599 гривен.
Гаджет будет доступен с 7 октября в магазинах.
Недавно мы также рассказывали, что камера iPhone 13 не вошла в тройку лучших в мире.