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Сонця могло й не бути: чим галактики завдячують чорним дірам – відкриття вчених

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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1 липня, 09:12
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Великі чорні діри контролюють утворення зірок у галактиках мільярди років: вчені вважають, що без цього не було б ні Чумацького шляху, ні Сонця
Зірки та цілі галактики зобов'язані своїм існуванням саме чорним діркам, такого висновку дійшли вчені
Зірки та цілі галактики зобов'язані своїм існуванням саме чорним діркам, такого висновку дійшли вчені

Чорні діри та галактики пов'язані складними "відносинами", з'ясували вчені: в ядрі кожної галактики є така діра, від якої залежить утворення зірок у Всесвіті.

Також ми писали, що NASA помилилося: активність Сонця зростає, а не падає – що чекає на землян. І хоча ці чорні діри справді масивні — важать мільйони або навіть мільярди сонячних мас, вони крихітні порівняно з їхніми рідними галактиками і досягають менше ніж 1% маси типової галактики та обсягу в мільярд разів менше.

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Незважаючи на велику розбіжність між розмірами галактик і чорних ді, ці масивні діри здатні надавати величезний вплив, контролюючи швидкість зіркоутворення протягом мільярдів років. Вчені вважають, що саме ця активність навколо надмасивної чорної діри лежить в основі інтригуючого зв'язку між чорними дірками і галактиками, що їх приймають.

Відоме, як відношення М-сигма, воно являє собою зв'язок між масою надмасивною чорною дірою (М) та дисперсією швидкостей у газі ядра галактики (позначається грецькою літерою сигма). Цей тісний зв'язок між чорною дірою та її оточенням називається зворотним зв'язком, і він регулює як зростання чорної дірки, так і енергію в галактиці, встановлюючи співвідношення М-сигма.

Без гігантських чорних дірок галактики жили б швидко і вмирали молодими, а Сонце, можливо, ніколи не з'явилося
Без гігантських чорних дірок галактики жили б швидко і вмирали молодими, а Сонце, можливо, ніколи не з'явилося

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Без гігантських чорних дір галактики жили б швидко та вмирали молодим і, залишаючи після себе популяції маленьких, червоних, тьмяних зірок і жодного нового зіркоутворення в нинішню епоху Всесвіту. Так, нашій галактиці – Чумацькому Шляху є власна гігантська чорна діра, яка називається Стрілець A .

Наразі там відносно спокійно, останній вибух галактики благополучно стався мільйони років тому. Але хоча ця чорна діра здається загрозливою, вона є важливою частиною регулювання еволюції кожної галактики, підтримуючи рівномірне формування зірок. Можливо, без нього в Чумацькому Шляху давно закінчився зіркоутворюючий газ, а Сонце взагалі ніколи не з'явилося б.

Також ми писали, що жити на Марсі можна: Curiosity знайшов докази на радість NASA.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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