Сонця могло й не бути: чим галактики завдячують чорним дірам – відкриття вчених

Великі чорні діри контролюють утворення зірок у галактиках мільярди років: вчені вважають, що без цього не було б ні Чумацького шляху, ні Сонця

Зірки та цілі галактики зобов'язані своїм існуванням саме чорним діркам, такого висновку дійшли вчені

Чорні діри та галактики пов'язані складними "відносинами", з'ясували вчені: в ядрі кожної галактики є така діра, від якої залежить утворення зірок у Всесвіті.

Також ми писали, що NASA помилилося: активність Сонця зростає, а не падає – що чекає на землян. І хоча ці чорні діри справді масивні — важать мільйони або навіть мільярди сонячних мас, вони крихітні порівняно з їхніми рідними галактиками і досягають менше ніж 1% маси типової галактики та обсягу в мільярд разів менше.

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Незважаючи на велику розбіжність між розмірами галактик і чорних ді, ці масивні діри здатні надавати величезний вплив, контролюючи швидкість зіркоутворення протягом мільярдів років. Вчені вважають, що саме ця активність навколо надмасивної чорної діри лежить в основі інтригуючого зв'язку між чорними дірками і галактиками, що їх приймають.

Відоме, як відношення М-сигма, воно являє собою зв'язок між масою надмасивною чорною дірою (М) та дисперсією швидкостей у газі ядра галактики (позначається грецькою літерою сигма). Цей тісний зв'язок між чорною дірою та її оточенням називається зворотним зв'язком, і він регулює як зростання чорної дірки, так і енергію в галактиці, встановлюючи співвідношення М-сигма.

Без гігантських чорних дірок галактики жили б швидко і вмирали молодими, а Сонце, можливо, ніколи не з'явилося

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Без гігантських чорних дір галактики жили б швидко та вмирали молодим і, залишаючи після себе популяції маленьких, червоних, тьмяних зірок і жодного нового зіркоутворення в нинішню епоху Всесвіту. Так, нашій галактиці – Чумацькому Шляху є власна гігантська чорна діра, яка називається Стрілець A .

Наразі там відносно спокійно, останній вибух галактики благополучно стався мільйони років тому. Але хоча ця чорна діра здається загрозливою, вона є важливою частиною регулювання еволюції кожної галактики, підтримуючи рівномірне формування зірок. Можливо, без нього в Чумацькому Шляху давно закінчився зіркоутворюючий газ, а Сонце взагалі ніколи не з'явилося б.

Також ми писали, що жити на Марсі можна: Curiosity знайшов докази на радість NASA.