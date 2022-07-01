Солнца могло и не быть: чем галактики обязаны черным дырам – открытие ученых

Огромные черные дыры контролируют образование звезд в галактиках миллиарды лет: ученые полагают что без этого не было бы ни Млечного пути, ни Солнца

Звезды и целые галактики обязаны своим существованием именно черным дырам, к такому выводу пришли ученые / Фото: freepik.com, www.space.com

Черные дыры и галактики связаны сложными "отношениями", выяснили ученые: в ядре каждой галактики есть такая дыра, от которой зависит образование звездво Вселенной.

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Несмотря на огромное расхождение между размерами галактик и черных дыр, эти массивные дыры способны оказывать огромное влияние, контролируя скорость звездообразования в течение миллиардов лет. Ученые считают, что именно эта активность вокруг сверхмассивной черной дыры лежит в основе интригующей связи между черными дырами и принимающими их галактиками.

Известное, как отношение М-сигма, оно представляет собой связь между массой сверхмассивной черной дырой (М) и дисперсией скоростей в газе ядра галактики (обозначается греческой буквой сигма). Эта тесная связь между черной дырой и ее окружением называется обратной связью, и она регулирует как рост черной дыры, так и энергию в галактике, устанавливая соотношение М-сигма.

Без гигантских черных дыр галактики жили бы быстро и умирали молодыми, а Солнце возможно бы никогда не появилось / Фото: www.space.com

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Без гигантских черных дыр галактики жили бы быстро и умирали молодыми, оставляя после себя популяции маленьких, красных, тусклых звезд и никакого нового звездообразования в нынешнюю эпоху Вселенной. Так, нашей галактике – Млечном Пути есть собственная гигантская черная дыра, называемая Стрелец A .

Сейчас там относительно спокойно, последний взрыв галактики благополучно произошел миллионы лет назад. Но хотя эта черная дыра кажется угрожающей, она является важной частью регулирования эволюции каждой галактики, поддерживая равномерное формирование звезд. Возможно, без него в Млечном Пути давно закончился звездообразующий газ, а Солнце вообще никогда бы не появилось.

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