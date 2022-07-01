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Солнца могло и не быть: чем галактики обязаны черным дырам – открытие ученых

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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1 июля, 09:12
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Огромные черные дыры контролируют образование звезд в галактиках миллиарды лет: ученые полагают что без этого не было бы ни Млечного пути, ни Солнца
Звезды и целые галактики обязаны своим существованием именно черным дырам, к такому выводу пришли ученые
Звезды и целые галактики обязаны своим существованием именно черным дырам, к такому выводу пришли ученые / Фото: freepik.com, www.space.com

Черные дыры и галактики связаны сложными "отношениями", выяснили ученые: в ядре каждой галактики есть такая дыра, от которой зависит образование звездво Вселенной.

Также мы писали, что NASA ошиблось: активность Солнца растет, а не падает – что ждет землян. И хотя эти черные дыры действительно массивны — весят миллионы или даже миллиарды солнечных масс — они крошечные по сравнению с их родными галактиками и достигают менее 1% массы типичной галактики и объема в миллиард раз меньше.

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Несмотря на огромное расхождение между размерами галактик и черных дыр, эти массивные дыры способны оказывать огромное влияние, контролируя скорость звездообразования в течение миллиардов лет. Ученые считают, что именно эта активность вокруг сверхмассивной черной дыры лежит в основе интригующей связи между черными дырами и принимающими их галактиками.

Известное, как отношение М-сигма, оно представляет собой связь между массой сверхмассивной черной дырой (М) и дисперсией скоростей в газе ядра галактики (обозначается греческой буквой сигма). Эта тесная связь между черной дырой и ее окружением называется обратной связью, и она регулирует как рост черной дыры, так и энергию в галактике, устанавливая соотношение М-сигма.

Без гигантских черных дыр галактики жили бы быстро и умирали молодыми, а Солнце возможно бы никогда не появилось
Без гигантских черных дыр галактики жили бы быстро и умирали молодыми, а Солнце возможно бы никогда не появилось / Фото: www.space.com

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Без гигантских черных дыр галактики жили бы быстро и умирали молодыми, оставляя после себя популяции маленьких, красных, тусклых звезд и никакого нового звездообразования в нынешнюю эпоху Вселенной. Так, нашей галактике – Млечном Пути есть собственная гигантская черная дыра, называемая Стрелец A .

Сейчас там относительно спокойно, последний взрыв галактики благополучно произошел миллионы лет назад. Но хотя эта черная дыра кажется угрожающей, она является важной частью регулирования эволюции каждой галактики, поддерживая равномерное формирование звезд. Возможно, без него в Млечном Пути давно закончился звездообразующий газ, а Солнце вообще никогда бы не появилось.

Также мы писали, что жить на Марсе – можно: Curiosity нашел доказательства на радость NASA.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Первое солнечное затмение-2022
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В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

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Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

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Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

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Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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