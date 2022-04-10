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На вулиці мільярдерів завершили будівництво найтоншого у світі хмарочоса: як він виглядає

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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10 квітня, 12:28
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Щоб потрапити на оглядовий майданчик хмарочоса, потрібно буде купити чи орендувати квартиру, а ціни тут – космічні
"Башта Стейнвей" знаходиться прямо перед Центральним парком у Нью-Йорку.
"Башта Стейнвей" знаходиться прямо перед Центральним парком у Нью-Йорку. / Фото: Dezeen

У Нью-Йорку офіційно завершили будівництво гігантського хмарочоса "Вежа Стейнвей" заввишки 435 метрів, який одночасно є найтоншим у світі та другим за висотою у Західній півкулі.

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Розташована на "вулиці мільярдерів" у центрі Манхеттена, вежа має співвідношення висоти до ширини 24:1, що робить її найтоншим хмарочосом у світі, повідомляє dezeen.com.

Про будівництво хмарочоса було оголошено у 2013 році, а наступного року будівництво було закладено, але у 2017-му будівництво зупинилося з фінансових причин. За словами забудовника, будівля збудована з найміцнішого у світі бетону.

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Будівля звужується до плоского краю на вершині. Його східний та західний фасади облицьовані теракотовою плиткою з бронзовими вставками, а скляні навісні стіни звернені до Центрального парку на півночі та Нижнього Манхеттена на півдні.

Неважко здогадатися, що вартість житла у цьому хмарочосі буде космічною. За інформацією New York Times, 150 квартир коштуватимуть від 875 000 доларів за студії до 8 мільйонів доларів за апартаменти із чотирма спальнями. Ціни на пентхауси поки що не публікуються.

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А ще цікаву фразу сказав представник компанії забудовника на питання про вартість входу на оглядовий майданчик, звідки відкривається приголомшливий вид на Центральний парк: "Ви повинні купити або орендувати квартиру".

Олександр Трикіша
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