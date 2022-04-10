Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

На улице миллиардеров завершили строительство самого тонкого в мире небоскреба: как он выглядит

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 апреля, 12:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чтобы попасть на смотровую площадку небоскреба, нужно будет купить или арендовать квартиру, а цены здесь – космические
"Башня Стейнвей" находится прямо перед Центральным парком в Нйью-Йорке
"Башня Стейнвей" находится прямо перед Центральным парком в Нйью-Йорке / Фото: Dezeen

В Нью-Йорке официально завершили строительство гигантского небоскреба "Башня Стейнвей" высотой 435 метров, который одновременно является самым тонким в мире и вторым по высоте в Западном полушарии.

Читайте также: Восстановить уничтоженное оккупантами: как будут покупать стройматериалы для освобожденных территорий

Реклама

Расположенная на "улице миллиардеров" в центре Манхэттена, башня имеет соотношение высоты к ширине 24:1, что делает ее самым тонким небоскребом в мире, сообщает dezeen.com.

О строительстве небоскреба было объявлено в 2013 году, а в следующем году строительство было заложено, но в 2017-м строительство остановилось по финансовым причинам. По словам застройщика, здание построено из самого прочного в мире бетона.

Реклама

Здание сужается к плоскому краю на вершине. Его восточный и западный фасады облицованы терракотовой плиткой с бронзовыми вставками, а стеклянные навесные стены обращены к Центральному парку на севере и Нижнему Манхэттену на юге.

Нетрудно догадаться, что стоимость жилья в этом небоскребе будет космической. По информации New York Times, 150 квартир будут стоить от 875 000 долларов за студии до 8 миллионов долларов за апартаменты с четырьмя спальнями. Цены на пентхаусы пока не публикуются.

Реклама

А еще интересную фразу проронил представитель компании застройщика на вопрос о стоимости входа на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на Центральный парк: "Вы должны купить или арендовать квартиру".

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша На улице миллиардеров завершили строительство самого тонкого в мире небоскреба: как он выглядит Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Россия ввела санкции против Google, но полностью заблокировать пока боится Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42652.82

Binance Coin (BNB)

424.52

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

111.9

Theta (THETA)

3.45

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять