Мінус криптобіржа та техногігант: хто ще ввів санкції проти Росії

Військова агресія і так вже практично повернула Росію у кам'яний вік, але це не привід зупинятися.
Одна з найбільших кріптобірж Coinbase заблокувала 25 тисяч гаманців, пов'язаних із росіянами.
А за нею найбільша криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме карти Mastercard і Visa, випущені на території РФ.
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Окрім цього, американська компанія Akamai призупинила діяльність у Росії. Вона надає широкий спектр веб-послуг, зокрема, захист від DDoS-атак, CDN, хмарні обчислення, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Akamai з народом України. Оскільки наступ на Україну продовжується, нас надихають мужні громадяни, які захищають свій суверенітет" – із заяви компанії.
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