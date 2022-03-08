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Мінус криптобіржа та техногігант: хто ще ввів санкції проти Росії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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8 березня, 18:06
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Міжнародні компанії продовжують ізолювати Росію від цивілізованого світу. Сьогодні список поповнився криптобіржею та IT-гігантом
Санкції проти Росії продовжуються
Санкції проти Росії продовжуються / Фото: REUTERS

Військова агресія і так вже практично повернула Росію у кам'яний вік, але це не привід зупинятися.

Одна з найбільших кріптобірж Coinbase заблокувала 25 тисяч гаманців, пов'язаних із росіянами.

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А за нею найбільша криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме карти Mastercard і Visa, випущені на території РФ.

Окрім цього, американська компанія Akamai призупинила діяльність у Росії. Вона надає широкий спектр веб-послуг, зокрема, захист від DDoS-атак, CDN, хмарні обчислення, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Akamai з народом України. Оскільки наступ на Україну продовжується, нас надихають мужні громадяни, які захищають свій суверенітет" – із заяви компанії.

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