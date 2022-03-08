Минус криптобиржа и техногигант: кто еще ввел санкции против России

Военная агрессия и так уже практически вернула Россию в каменный век, но это не повод останавливаться.
Одна из крупнейших криптобирж Coinbase заблокировала 25 тысяч кошельков, связанных с россиянами.
А вслед за ней крупнейшая криптобиржа Binance с 9 марта не будет поддерживать карты Mastercard и Visa, выпущенные на территории РФ.
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Кроме этого, американская компания Akamai приостановила деятельность в России. Она предоставляет широкий спектр веб-услуг, в частности, защиту от DDoS-атак, CDN, облачные вычисления, сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Akamai с народом Украины. Поскольку наступление на Украину продолжается, нас вдохновляют мужественные граждане, защищающие свой суверенитет" – из заявления компании.
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