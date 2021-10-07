Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Техно

Мрія домогосподарки! Розумний холодильник буде стежити за терміном придатності та замовляти нові продукти

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
7 жовтня, 13:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанія Amazon приступила до розробки розумного холодильника, який може відстежувати продукти в холодильнику і допомагати вам швидко замовляти їжу, коли він порожніє
Amazon розробляє розумний холодильник
Amazon розробляє розумний холодильник / Фото: Pixabay

Розробку доручили відділу фізичних магазинів Amazon. Раніше ця ж команда розробила технологію безпілотного касира Amazon Go. Деякі ідеї можуть бути використані в новій розробці.

Читайте також: Політ в космос, місячна програма і інвестиції Google – оприлюднений список проектів, представлених Зеленським в США

Реклама

За наявними даними, цей холодильник під назвою Project Pulse зможе відстежувати продукти і купівельні звички користувачів.

Розумний холодильник зможе сам замовляти їжу. фото pixabay

Крім того, він буде використовувати штучний інтелект, щоб передбачати, чого хочуть користувачі, і оформляти доставку нових продуктів, перш ніж холодильник спорожніє.

Також очікується, що "розумний холодильник" буде повідомляти своїх господарів, коли продукти будуть закінчуватися або їх строк придатності наближається до закінчення.

Реклама

Джерело повідомило, що Amazon не проводитиметься розумні холодильники самостійно. В даний час компанія проводить переговори зі світовими брендами, повідомляє gizchina.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти