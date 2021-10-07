Мрія домогосподарки! Розумний холодильник буде стежити за терміном придатності та замовляти нові продукти

Розробку доручили відділу фізичних магазинів Amazon. Раніше ця ж команда розробила технологію безпілотного касира Amazon Go. Деякі ідеї можуть бути використані в новій розробці.
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За наявними даними, цей холодильник під назвою Project Pulse зможе відстежувати продукти і купівельні звички користувачів.
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Крім того, він буде використовувати штучний інтелект, щоб передбачати, чого хочуть користувачі, і оформляти доставку нових продуктів, перш ніж холодильник спорожніє.
Також очікується, що "розумний холодильник" буде повідомляти своїх господарів, коли продукти будуть закінчуватися або їх строк придатності наближається до закінчення.
Джерело повідомило, що Amazon не проводитиметься розумні холодильники самостійно. В даний час компанія проводить переговори зі світовими брендами, повідомляє gizchina.com.