Мечта домохозяйки! Умный холодильник будет следить за сроком годности и заказывать новые продукты

Компания Amazon приступила к разработке умного холодильника, который может отслеживать продукты в холодильнике и помогать вам быстро заказывать еду, когда он пустеет

Amazon разрабатывает умный холодильник / Фото: Pixabay

Разработку поручили отделу физических магазинов Amazon. Ранее эта же команда разработала технологию беспилотного кассира Amazon Go. Некоторые идеи могут быть использованы в новой разработке.

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По имеющимся данным, этот холодильник под названием Project Pulse сможет отслеживать продукты и покупательские привычки пользователей.

Умный холодильник сможет сам заказывать еду. Фото pixabay

Кроме того, он будет использовать искусственный интеллект, чтобы предсказывать, чего хотят пользователи, и оформлять доставку новых продуктов, прежде чем холодильник опустеет.

Также ожидается, что "умный холодильник" будет уведомлять своих хозяев, когда продукты будут заканчиваться или их срок годности близится к окончанию.

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Источник сообщил, что Amazon не будет производить умные холодильники самостоятельно. В настоящее время компания проводит переговоры с мировыми брендами, сообщает gizchina.com.