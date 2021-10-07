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СЕГОДНЯ Техно

Мечта домохозяйки! Умный холодильник будет следить за сроком годности и заказывать новые продукты

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
7 октября, 13:20
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Компания Amazon приступила к разработке умного холодильника, который может отслеживать продукты в холодильнике и помогать вам быстро заказывать еду, когда он пустеет
Amazon разрабатывает умный холодильник
Amazon разрабатывает умный холодильник / Фото: Pixabay

Разработку поручили отделу физических магазинов Amazon. Ранее эта же команда разработала технологию беспилотного кассира Amazon Go. Некоторые идеи могут быть использованы в новой разработке.

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По имеющимся данным, этот холодильник под названием Project Pulse сможет отслеживать продукты и покупательские привычки пользователей.

Умный холодильник сможет сам заказывать еду. Фото pixabay

Кроме того, он будет использовать искусственный интеллект, чтобы предсказывать, чего хотят пользователи, и оформлять доставку новых продуктов, прежде чем холодильник опустеет.

Также ожидается, что "умный холодильник" будет уведомлять своих хозяев, когда продукты будут заканчиваться или их срок годности близится к окончанию.

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Источник сообщил, что Amazon не будет производить умные холодильники самостоятельно. В настоящее время компания проводит переговоры с мировыми брендами, сообщает gizchina.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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