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Майнеры добыли 90% всех биткоинов мира: когда они закончатся

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
14 декабря, 10:31
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В мире осталось только 10% биткоинов – через 12 лет после того, как майнеры приобрели первые из них, но запас еще есть
Майнеры добыли почти все биткоины мира
Майнеры добыли почти все биткоины мира / Фото: Pixabay

Около 18,9 млн монет из максимального предложения в 21 млн сейчас находятся на открытом рынке.

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Добыча последних 10% при этом не ожидается раньше февраля 2140 года, пишет Business Insider.

Между тем, примерно 20% биткоинов были "потеряны", и их уже невозможно восстановить. Это около 3,7 млн биткоинов.

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Е еще около 1 млн принадлежит Сатоши Накамото – таинственному создателю криптовалюты. Так что маловероятно, что на открытом рынке когда-либо будет в обращении 21 миллион монет.

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Хотя выпущенный биткоин может быть продан на рынке, большая часть людей не хочет этого делать. Многие стремятся дождаться, пока валюта достигнет полной монетизации.

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Что касается курса, биткоин упал 14 декабря на 5,8% до уровня чуть ниже 48 тыс. долларов, продолжая недавний нисходящий тренд.

Напомним, ранее эксперт объяснил влияние пандемии COVID-19 на крипторынок.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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