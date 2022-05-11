Матриця відпочиває – Ілон Маск пропонує зв'язати мозок із комп'ютером за допомогою протезу Neuralink

За допомогою нейропротезного пристрою, який вживлюється в череп, можна вилікувати шум у вухах та серйозніші неврологічні хвороби, упевнений Ілон Маск.

Ілон Маск пропонує зв'язати мозок із комп'ютером протезом Neuralink для лікування шуму у вухах / Фото: hypebeast,

Стартапом Neuralink із Силіконової долини, який підтримує магнат технобізнесу Ілон Маск,розроблено нейропротезний пристрій, вживлюваний у голову. Гаджет-протез позиціонується як інтерфейс мозок-комп'ютер . Сам Ілон Маск , який недавно купив Nwitter заявив, що Neuralink може "вилікувати" шум у вухах.

Це досить поширена неврологічна проблема, до якої призводить пошкодження нерва, що з'єднує внутрішнє вухо з мозком Така травма виникає через тривалий гучний шум, травматичну ситуацію (аварії тощо) або недостатнє кровопостачання.

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Ілон Маск, який недавно купив Nwitter, заявив, що Neuralink може "вилікувати" шум у вухах.

Хоча Neuralink здатний на більше – допомогти людям із різними серйозними неврологічними розладами. Наприклад, при епілепсії, хворобі Паркінсона параплегії та квадриплегії. За цими складними назвами стоїть "несправність" між мозком та нервами, які обслуговують тіло.

Так, пристрій Neuralink розміром із монету імплантується в череп – операцію проводить хірургічний робот. Протез Neuralink сполучається безпосередньо з корою головного мозку, вірніше його поверхневим шаром.

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Саме тут пристрій може виправляти пошкоджені здатності мозку обробляти сенсорні рухові вхідні або вихідні дані. Потім пристрій "підключає" мозок до зовнішнього комп'ютера Bluetooth для безперервного зв'язку туди і назад.

Випробування на людях для подальшої розробки прототипу Neuralink розпочнуться ближче до кінця 2022 року / Фото: naked-science.ru

Очікується, що випробування на людях для подальшої розробки прототипу Neuralink розпочнуться ближче до кінця 2022 року. Наскільки швидко це можливо – залежить від схвалення Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

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