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Матриця відпочиває – Ілон Маск пропонує зв'язати мозок із комп'ютером за допомогою протезу Neuralink

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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11 травня, 10:00
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За допомогою нейропротезного пристрою, який вживлюється в череп, можна вилікувати шум у вухах та серйозніші неврологічні хвороби, упевнений Ілон Маск.
Ілон Маск пропонує зв'язати мозок із комп'ютером протезом Neuralink для лікування шуму у вухах
Ілон Маск пропонує зв'язати мозок із комп'ютером протезом Neuralink для лікування шуму у вухах / Фото: hypebeast,

Стартапом Neuralink із Силіконової долини, який підтримує магнат технобізнесу Ілон Маск,розроблено нейропротезний пристрій, вживлюваний у голову. Гаджет-протез позиціонується як інтерфейс мозок-комп'ютер . Сам Ілон Маск , який недавно купив Nwitter заявив, що Neuralink може "вилікувати" шум у вухах.

Це досить поширена неврологічна проблема, до якої призводить пошкодження нерва, що з'єднує внутрішнє вухо з мозком Така травма виникає через тривалий гучний шум, травматичну ситуацію (аварії тощо) або недостатнє кровопостачання.

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Ілон Маск, який недавно купив Nwitter, заявив, що Neuralink може "вилікувати" шум у вухах.
Ілон Маск, який недавно купив Nwitter, заявив, що Neuralink може "вилікувати" шум у вухах.

Хоча Neuralink здатний на більше – допомогти людям із різними серйозними неврологічними розладами. Наприклад, при епілепсії, хворобі Паркінсона параплегії та квадриплегії. За цими складними назвами стоїть "несправність" між мозком та нервами, які обслуговують тіло.

Так, пристрій Neuralink розміром із монету імплантується в череп – операцію проводить хірургічний робот. Протез Neuralink сполучається безпосередньо з корою головного мозку, вірніше його поверхневим шаром.

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Саме тут пристрій може виправляти пошкоджені здатності мозку обробляти сенсорні рухові вхідні або вихідні дані. Потім пристрій "підключає" мозок до зовнішнього комп'ютера Bluetooth для безперервного зв'язку туди і назад.

Випробування на людях для подальшої розробки прототипу Neuralink розпочнуться ближче до кінця 2022 року
Випробування на людях для подальшої розробки прототипу Neuralink розпочнуться ближче до кінця 2022 року / Фото: naked-science.ru

Очікується, що випробування на людях для подальшої розробки прототипу Neuralink розпочнуться ближче до кінця 2022 року. Наскільки швидко це можливо – залежить від схвалення Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

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Також ми писали, що Ілон Маск замахнувся підняти кількість фоловерів Twitter удесятеро до 2028 року.

А ще недавно мільярдер і гендиректор компанії SpaceX замислився над створенням своєї соціальної мережі.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

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Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

Встановіть програми Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша допомога. Завантажте вміст із них для офлайн доступу

Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

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