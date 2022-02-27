Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Ліза-один-дубль – ікона стилю за мільйон доларів – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 лютого, 00:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рівно 90 років тому цього дня народилася володарка трьох Оскарів Елізабет Роузмонд Тейлор, перша акторка, чий гонорар за роль у фільмі становив мільйон доларів
90 років тому народилася Елізабет Тейлор
90 років тому народилася Елізабет Тейлор / Фото: Колаж: Сьогодні

З'явилася на світ майбутня "королева Голлівуду" у британо-американській акторській родині. Не дивно, що зніматись почала з дев'яти років. Пізніше, щоправда, підсумує: "Мене просували для того, щоб поповнити свої кишені".

Не маючи акторської освіти, акторка, зігравши майже у 70 фільмах, одержала три Оскари (два за найкращу жіночу роль, один – за благодійну діяльність), посіла сьоме місце у "Списку найбільших зірок в історії кіно". Перша з акторок, що отримала за роль (Клеопатри) мільйон доларів. Для найскладнішої сцени їй вистачало єдиного дубля, тому прозвали її One take Liz.

Реклама

Декілька гучних фільмів: "Місце під сонцем", "Айвенго", "Дзеркало тріснуло", "Востаннє, коли я бачив Париж", "Клеопатра", "Хто боїться Вірджинії Вулф?", "Приборкання норовливої".

Зустрічалася з президентами, тричі виступала у Конгресі.

Реклама

Десятиліттями залишалася іконою стилю.

Дружила з Майклом Джексоном.

Про стосунки з Річардом Бертоном знято телевізійний фільм (2013).

Реклама

Нерівноцінний обмін

Наприкінці червня 1976 р. пропалестинські терористи захопили французький аеробус із 264 людьми на борту та посадили його в Уганді. Вимога: випустити із в'язниць різних країн понад півсотні "побратимів". У разі відмови загрожували розстрілювати нещасних.

Світ весь тиждень, протягом якого тривали нелюдські торги, з тривогою за ними стежив. Звучали різні варіанти. І один із них – згода Елізабет Тейлор обміняти її на заручників-євреїв. Пропозицію відкинули, спецназ у ході операції, втративши свого командира, звільнив екіпаж та пасажирів (одну заручницю вбили через добу в госпіталі).

У свою чергу, посол Ізраїлю в США Сімхе Дініцу, зворушений жертовністю актриси, заявив: "Єврейський народ цього ніколи не забуде".

На жаль, з висоти сьогоднішнього дня пропозиція обміняти себе на громадян певної національності не здаються такими гуманними.

Заміжжя як травлення

Жінка, що вісім разів поєднувала шлюбними узами, має що сказати:

  • Немає кращого дезодоранту, ніж успіх.
  • Совість у більшості людей — не більше, як страх думки інших.
  • Жінка повинна любити поганого чоловіка один або два рази на життя, щоб бути вдячною за хорошого.
  • Згодом починаєш жалкувати за всі скоєні тобою гріхи, і ще про кілька, яких не вчинила.
  • Є два види багатих чоловіків. Одні мають гроші завдяки своїм дружинам, інші – дружинам завдяки грошам.
  • Заміжжя для мене – це як меню в ресторані: лише в процесі травлення може з'ясуватися, чи правильно зроблено вибір.

Про проект:

Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв. Історії про героїв попередніх днів читайте за цим посиланням.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Зв'язок і мобільний інтернет не відключатимуть – Україна спростовує фейк Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Ліза-один-дубль – ікона стилю за мільйон доларів – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Doodle Сьогодні
26 лютого. Віктор Марі Гюго. Рівно 220 років тому народився класик світової літератури, найяскравіший представник французького романтизму…
Історія дня - за хвилину
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39112.76

Binance Coin (BNB)

373.89

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

108.25

Theta (THETA)

2.83

Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти