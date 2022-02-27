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СЕГОДНЯ Техно

Лиза-один-дубль – икона стиля за миллион долларов – история дня за минуту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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27 февраля, 00:05
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Ровно 90 лет назад в этот день родилась обладательница трех Оскаров Элизабет Роузмонд Тейлор, первая актриса, чей гонорар за роль в фильме составил миллион долларов
90 лет назад родилась Элизабет Тейлор
90 лет назад родилась Элизабет Тейлор / Фото: Коллаж: Сегодня

Появилась на свет будущая "королева Голливуда" в британо-американской актерской семье. Не удивительно, что сниматься начала с девяти лет. Позже, правда, подытожит: "Меня продвигали затем, чтобы пополнить свои карманы".

Не имея актерского образования, актриса, сыграв почти в 70 фильмах, получила трех Оскаров (двух за лучшую женскую роль, один – за благотворительную деятельность), заняла седьмое место в "Списке величайших звезд в истории кино". Первая из актрис, получившая за роль (Клеопатры) миллион долларов. Для самой сложной сцены ей хватало единственного дубля, поэтому ее прозвали One take Liz.

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Несколько нашумевших фильмов: "Место под солнцем", "Айвенго", "Зеркало треснуло", "Последний раз, когда я видел Париж", "Клеопатра", "Кто боится Вирджинии Вулф?", "Укрощение строптивой".

Встречалась с президентами, трижды выступала в Конгрессе.

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Десятилетиями оставалась иконой стиля.

Дружила с Майклом Джексоном.

Об отношениях с Ричардом Бёртоном снят телевизионный фильм (2013).

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Неравноценный обмен

В конце июня 1976 г. пропалестинские террористы захватили французский аэробус с 264 людьми на борту и посадили его в Уганде. Требование: выпустить из тюрем разных стран более полусотни "побратимов". В случае отказа угрожали расстреливать несчастных.

Мир всю неделю, в течение которой длились бесчеловечные торги, с тревогой за ними следил. Звучали различные варианты. И один из них – согласие Элизабет Тэйлор обменять ее на заложников-евреев. Предложение отвергли, спецназ в ходе операции, потеряв своего командира, освободил экипаж и пассажиров (одну заложницу убили сутки спустя в госпитале).

В свою очередь, посол Израиля в США Симхе Диницу, тронутый жертвенностью актрисы, заявил: "Еврейский народ этого никогда не забудет".

Увы, с высоты сегодняшнего дня предложение обменять себя на граждан определенной национальности не кажутся такими уж гуманными.

Замужество как пищеварение

Женщина, восемь раз сочетавшая брачными узами, имеет что сказать:

  • Нет лучшего дезодоранта, чем успех.
  • Совесть у большинства людей – не более как боязнь мнения других.
  • Женщина должна любить плохого мужчину один или два раза в жизни, чтобы быть благодарной за хорошего.
  • Со временем начинаешь сожалеть о всех совершённых тобою грехах, и ещё о нескольких, которых не совершила.
  • Есть два вида богатых мужей. Одни имеют деньги благодаря своим женам, другие — жен благодаря деньгам.
  • Замужество для меня – это, как меню в ресторане: лишь в процессе пищеварения может выясниться, правильно ли сделан выбор.

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях. Истории о героях предыдущих дней читайте по этой ссылке.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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