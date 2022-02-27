Лиза-один-дубль – икона стиля за миллион долларов – история дня за минуту

Появилась на свет будущая "королева Голливуда" в британо-американской актерской семье. Не удивительно, что сниматься начала с девяти лет. Позже, правда, подытожит: "Меня продвигали затем, чтобы пополнить свои карманы".
Не имея актерского образования, актриса, сыграв почти в 70 фильмах, получила трех Оскаров (двух за лучшую женскую роль, один – за благотворительную деятельность), заняла седьмое место в "Списке величайших звезд в истории кино". Первая из актрис, получившая за роль (Клеопатры) миллион долларов. Для самой сложной сцены ей хватало единственного дубля, поэтому ее прозвали One take Liz.
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Несколько нашумевших фильмов: "Место под солнцем", "Айвенго", "Зеркало треснуло", "Последний раз, когда я видел Париж", "Клеопатра", "Кто боится Вирджинии Вулф?", "Укрощение строптивой".
Встречалась с президентами, трижды выступала в Конгрессе.
Десятилетиями оставалась иконой стиля.
Дружила с Майклом Джексоном.
Об отношениях с Ричардом Бёртоном снят телевизионный фильм (2013).
Неравноценный обмен
В конце июня 1976 г. пропалестинские террористы захватили французский аэробус с 264 людьми на борту и посадили его в Уганде. Требование: выпустить из тюрем разных стран более полусотни "побратимов". В случае отказа угрожали расстреливать несчастных.
Мир всю неделю, в течение которой длились бесчеловечные торги, с тревогой за ними следил. Звучали различные варианты. И один из них – согласие Элизабет Тэйлор обменять ее на заложников-евреев. Предложение отвергли, спецназ в ходе операции, потеряв своего командира, освободил экипаж и пассажиров (одну заложницу убили сутки спустя в госпитале).
В свою очередь, посол Израиля в США Симхе Диницу, тронутый жертвенностью актрисы, заявил: "Еврейский народ этого никогда не забудет".
Увы, с высоты сегодняшнего дня предложение обменять себя на граждан определенной национальности не кажутся такими уж гуманными.
Замужество как пищеварение
Женщина, восемь раз сочетавшая брачными узами, имеет что сказать:
- Нет лучшего дезодоранта, чем успех.
- Совесть у большинства людей – не более как боязнь мнения других.
- Женщина должна любить плохого мужчину один или два раза в жизни, чтобы быть благодарной за хорошего.
- Со временем начинаешь сожалеть о всех совершённых тобою грехах, и ещё о нескольких, которых не совершила.
- Есть два вида богатых мужей. Одни имеют деньги благодаря своим женам, другие — жен благодаря деньгам.
- Замужество для меня – это, как меню в ресторане: лишь в процессе пищеварения может выясниться, правильно ли сделан выбор.
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