Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🌱 Трійця 2022 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Техно

Культура на блокчейні: найбільша в історії NFT колекція створена ШІ на допомогу Україні

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 червня, 09:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мільйон унікальних NFT, згенерованих штучним інтелектом, увічнять нашу культуру на блокчейні: кошти підуть на відновлення України
Штучний інтелект створив найбільшу в історії NFT колекцію мистецтва для допомоги Україні
Штучний інтелект створив найбільшу в історії NFT колекцію мистецтва для допомоги Україні

Український суверенітет, демократія, земля, люди та культура витримали жорстокий напад з боку Росії в останні місяці. Тепер нова глобальна коаліція ШІ-художників, цифрових новаторів, педагогів та шанувальників з усього світу об'єднується, щоб представити MINT FOR UKRAINE .

ШІ створив першу у своєму роді NFT колекцію з мільйона екземплярів, заради збереження українського мистецтва та збору коштів для допомоги
ШІ створив першу у своєму роді NFT колекцію з мільйона екземплярів, заради збереження українського мистецтва та збору коштів для допомоги

Реклама

Це перша у своєму роді NFT колекція з мільйона екземплярів, створена штучним інтелектом (ШІ) задля збереження українського мистецтва та збору коштів для допомоги.

Без культури нема нації. Тепер за допомогою штучного інтелекту та блокчейна ми маємо шанс зробити так, щоб частки України назавжди залишилися у світовій історії. Поки ми боремося за свободу нашої країни, приєднуйтесь до нас у боротьбі за нашу культуру та допоможіть Україні, – зазначив Тимофій Мілованов, президент Київської школи економіки, колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, доцент економіки Піттсбурзького університету

Спільними зусиллями чотирьох українських міністерств (цифрової трансформації, культури, охорони здоров'я, закордонних справ), Фонду Київської школи економіки, Artificial Intelligent Mind Collective, Ukraine.ua, Reface, Polygon, Polygon Studios та OpenSea порушуються усі правила типового запуску NFT.

Що являє собою Mint For Ukraine і як працює

#MintForUkraine – це не тільки найбільша колекція мистецтва в історії, що містить мільйон екземплярів, її також можна замінити, тобто викарбувати, безкоштовно. Кожен NFT розповідає історію надії українському народові та всьому світу. Колекція створена художником-візіонером Філом Босуа та штучним інтелектом.

Реклама

Я думаю, що співпраця людини та штучного інтелекту – це такий великий художній рух. Тепер ми маємо прямий перехід від думки до вираження, і ми здатні створювати стільки мистецтва, скільки ми можемо уявити. Коли ми об'єднуємо ці ідеї з глобальною культурною кризою, мистецтво має здатність викликати зміни у масштабах, які ми не могли собі уявити", – коментує Філ.

Ця колекція NFT призначена не тільки для криптоспільнот. Оскільки напад на Україну впливає на всіх нас, @MintForUkraine запрошує когось замінити картини безкоштовно, легко створивши гаманець та пожертвувавши кошти через вибрану валюту або криптовалюту.

Це перша у своєму роді NFT колекція з мільйона екземплярів, створена штучним інтелектом
Це перша у своєму роді NFT колекція з мільйона екземплярів, створена штучним інтелектом

Вебсайт містить інструкцію для новачків крипто- або web3 простору, спираючись на теми проєкту, з метою залучити всіх охочих допомогти Україні захистити та зберегти її культуру. Крім того, вперше партнерство з NFT маркетплейсом OpenSea спрямовує 100% усієї вартості перепродажу на допомогу. Таким чином, кожна NFT стає перманентним засобом збору коштів для надання допомоги.

Реклама

Куди підуть зібрані на Mint For Ukraine гроші?

До 10% пожертвувань піде на підтримку української культури (художників та культурних закладів), а решта 90% – на гуманітарну підтримку України через перевірену мережу благодійних організацій.

Допомога включає постачання медичних аптечок, медичну та гуманітарну підтримку громадянам України, гранти для студентів, науковців та технічних спільнот, робота яких була порушена вторгненням Росії.

Надалі кошти будуть використані на проєкти поновлення України. Станом на 18 квітня 2022 року Київська школа економіки оцінює вартість пошкодженої інфраструктури у 85 мільярдів доларів.

Український уряд зазначає, що для відновлення країни знадобиться не менше 600 мільярдів доларів США, включаючи сотні шкіл, лікарень та тисячі зруйнованих житлових будинків.

Ворог, поглинений своєю істеричною ненавистю до України, намагається знищити все: наше минуле, наше сьогодення, наше майбутнє. Ми повинні все це відстояти, – наголосив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.

Також ми писали, що Бункерний дід погрожує: чим хороші ракети, які Україна отримає від Великої Британії та США.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Історія однієї фотографії. Схопив суперника за геніталії та став легендою футболу Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Культура на блокчейні: найбільша в історії NFT колекція створена ШІ на допомогу Україні Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Корисні додатки під час війни
Для вашого смартфону

Дія. Крім цифрових документів, програма дозволяє віддалено оформити допомогу переселенцям

Telegram. Месенджер перетворився на головне джерело новин, а різні боти дозволяють повідомляти про переміщення окупанта

Повітряна тривога. Програма повідомляє про повітряну тривогу у вибраному вами місті або області. Працює навіть у беззвучному режимі

TacticMedAid. Довідник з медичної допомоги при пораненнях як для цивільних, так і військових. Для використання методів не потрібно мати спеціальної освіти

Перша допомога. Ще один додаток з надання першої медичної допомоги, наданий Національним товариством Червоного Хреста

1 /2
Завантажити
Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

1 /2
WAR GAMES
Ігри про війну в Україні
Грати
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.706 T
2
Microsoft Microsoft
$2.096 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.617 T
4
Amazon Amazon
$1.501 T
5
Tesla Tesla
$1.047 T
Хто ще
Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження

Завантажте файли та сторінки, необхідні для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам'яті смартфона весь контент, який може зашкодити вам при затриманні окупантами

Свої повідомлення про пересування або звірства окупантів відразу видаляйте з телефону. У разі небезпеки видаляйте відразу чат, а не окремі повідомлення. Використовуйте секретні чати

Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

Встановіть програми Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша допомога. Завантажте вміст із них для офлайн доступу

Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

Отримуйте дані про місцезнаходження рідних або передавайте свої за допомогою програми StarFind (для абонентів Київстар)

Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

1 /2
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

27324.38

Binance Coin (BNB)

253.76

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

49.17

Theta (THETA)

1.1

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти