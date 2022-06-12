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Культура на блокчейне: самая большая в истории NFT коллекция создана ИИ в помощь Украине

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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12 июня, 09:07
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Миллион уникальных NFT, сгенерированных искусственным интеллектом, увековечат нашу культуру на блокчейне: средства пойдут на восстановление Украины
Искусственный интеллект создал самую большую в истории NFT коллекцию искусства помощи Украине
Искусственный интеллект создал самую большую в истории NFT коллекцию искусства помощи Украине

Украинский суверенитет, демократия, земля, люди и культура выдержали жестокое нападение со стороны России в последние месяцы Теперь новая глобальная коалиция ИИ-художников, цифровых новаторов, педагогов и поклонников со всего мира объединяется, чтобы представить MINT FOR UKRAINE.

ИИ создал первую в своем роде NFT коллекцию из миллиона экземпляров, ради сохранения украинского искусства и сбора средств для помощи
ИИ создал первую в своем роде NFT коллекцию из миллиона экземпляров, ради сохранения украинского искусства и сбора средств для помощи / Фото: mintforukraine.org

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Это первая в своем роде NFT коллекция из миллиона экземпляров, созданная искусственным интеллектом (ИИ) ради сохранения украинского искусства и сбора средств для помощи.

Без культуры нет нации. Теперь с помощью искусственного интеллекта и блокчейна у нас есть шанс сделать так, чтобы частицы Украины навсегда остались в мировой истории. Пока мы боремся за свободу нашей страны, присоединяйтесь к нам в борьбе за нашу культуру и помогите Украине, – отметил Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины и доцент экономики Питтсбургского университета.

Совместными усилиями четырех украинских Министерств (цифровой трансформации, культуры, здравоохранения, иностранных дел), Фонда Киевской школы экономики, Artificial Intelligent Mind Collective, Ukraine.ua, Reface, Polygon, Polygon Studios и OpenSea
нарушаются все правила типичного запуска NFT.

Что собой представляет Mint For Ukraine и как работает

#MintForUkraine – это не только самая большая коллекция искусства в истории, содержащая миллион экземпляров, ее также можно заменить, т.е. отчеканить, бесплатно. Каждый NFT рассказывает историю надежды украинскому народу и всему миру. Коллекция создана художником-визионером Филом Босуа и искусственным интеллектом.

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Я думаю, что сотрудничество человека и искусственного интеллекта – это следующее большое художественное движение. Теперь у нас есть прямой переход от мысли к выражению, и мы способны создавать столько. искусства, сколько мы можем представить. Когда мы объединяем эти идеи с глобальной культурной кризисом, искусство обладает способностью вызвать изменения в масштабах, которые мы не могли себе представить", – комментирует Фил.

Эта коллекция NFT предназначена не только для криптосообществ. Поскольку нападение на Украину влияет на всех нас, @MintForUkraine приглашает кого-либо заменить картины бесплатно, легко создав кошелек и пожертвовав средства через выбранную валюту или криптовалюту.

Это первая в своем роде NFT коллекция из миллиона экземпляров, созданная искусственным интеллектом
Это первая в своем роде NFT коллекция из миллиона экземпляров, созданная искусственным интеллектом / Фото: freepik.com

Вебсайт содержит инструкцию для новичков крипто- или web3 пространства, опираясь на темы проекта, цель – привлечь всех желающих помочь Украине защитить и сохранить ее культуру. Кроме того, впервые партнерство с NFT маркетплейсом OpenSea направляет 100% всей стоимости перепродажи в помощь. Таким образом, каждая NFT становится перманентным средством сбора средств. для оказания помощи.

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Куда пойдут собранные на Mint For Ukraine деньги?

До 10% пожертвований пойдет на поддержку украинской культуры (художников и культурных заведений), а остальные 90% – на гуманитарную поддержку Украины через проверенную сеть благотворительных организаций.

Помощь включает поставки медицинских аптечек, медицинскую и гуманитарную поддержку гражданам Украины, гранты для студентов, научных работников и технических сообществ, работа которых была нарушена вторжением России.

В дальнейшем средства будут использованы на проекты обновления Украины. По состоянию на 18 апреля 2022 г. года Киевская школа экономики оценивает стоимость поврежденной инфраструктуры в 85 миллиардов долларов.

Украинское правительство отмечает, что для восстановления страны понадобится не менее 600 миллиардов долларов США, включая сотни школ, больниц и тысячи разрушенных жилых домов.

Враг, поглощенный своей истерической ненавистью к Украине, пытается уничтожить все: наше прошлое, наше настоящее, наше будущее. Мы должны все это отстоять, – подчеркнул Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики.

Также мы писали, что "Бункерный дед угрожает: чем хороши ракеты, которые Украина получит от Великобритании и США".

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Первое солнечное затмение-2022
Как это было

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

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Как безопасно использовать смартфон в оккупации
9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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