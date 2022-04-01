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Крупнейший в мире авиалайнер совершил полет на растительном масле

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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1 апреля, 13:49
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25 марта авиалайнер Airbus A380 совершил пробный трехчасовой полет, используя уникальный метод заправки топливом. Он совершил полет из Тулузы в Ниццу на растительном масле!
Airbus A380 совершил полет на растительном масле
Airbus A380 совершил полет на растительном масле / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Самолет был заправлен экологическим авиационным топливом, или SAF – оно было разработано для снижения стандартного уровня выбросов CO2 на 80 процентов. Конкретное топливо может быть получено путем использования отходов жира и масла.

Затем 29 марта Airbus совершил второй рейс из Тулузы в Ниццу, используя то же топливо для приготовления пищи. Второй полет должен был контролировать использование SAF во время взлета и посадки, сообщает CNN.

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Компания надеется, что к концу десятилетия ее самолеты будут сертифицированы для полетов в SAF. В настоящее время самолеты Airbus могут питаться до 50% SAF, смешанного с традиционным керосином.

Airbus планирует вывести на рынок первый в мире самолет с нулевым уровнем выбросов к 2035 году.

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Airbus A380 – широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный турбореактивный пассажирский самолет. Является крупнейшим серийным авиалайнером в мире и может вместить 525 пассажиров в салоне трех классов и 853 пассажира в одноклассной конфигурации. Может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 км, пишет Wikipedia.

Ранее мы писали, что в Украине объявили сбор денег на новую "Мрию". Денежные средства можно перечислить по реквизитам, которые разместили на странице ANTONOV Company.

Александр Трикиша
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