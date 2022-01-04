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Кінець епохи BlackBerry: смартфони із цією операційною системою заблокували

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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4 січня, 11:23
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Після припинення роботи BlackBerry OS пристрої з цією операційною системою не зможуть здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення
Смартфони BlackBerry з оригінальною ОС припинили працювати
Смартфони BlackBerry з оригінальною ОС припинили працювати / Фото: Pixabay

BlackBerry закрила виробництво смартфонів та припинила підтримувати старі версії операційної системи. Заблоковані телефони не зможуть здійснювати дзвінки навіть на 911.

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Йдеться про версії аж до BlackBerry7.1OS, а також про операційні системи BlackBerry10 та BlackBerry PlayBookOS2.1, пише mydrivers.

Гаджети BlackBerry під керуванням Android поки не зачепили – це BlackBerry KeyOne, Key2 та Key2 LE, але більшість пристроїв перестали оновлюватися та більше не обслуговуються офіційно.

Фото Pixabay

Недоступні такі програми, як BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger та BlackBerry Blend.

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Пік популярності BlackBerry припав на 2009 рік, коли гігант мобільного зв'язку захопив 20% світового ринку.

Фото Pixabay

Однак у 2010 році індустрію мобільних телефонів було захоплено iPhone від Apple, та ера BlackBerry закінчилася.

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Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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