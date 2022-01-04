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Конец эпохи BlackBerry: смартфоны с этой операционной системой заблокировали

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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4 января, 11:23
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После приостановки работы BlackBerry OS устройства с этой операционной системой не смогут совершать звонки и отправлять сообщения
Смартфоны BlackBerry с оригинальной ОС перестали работать
Смартфоны BlackBerry с оригинальной ОС перестали работать / Фото: Pixabay

BlackBerry закрыла производство смартфонов и прекратила поддерживать старые версии операционной системы. Заблокированные телефоны не смогут совершать звонки даже на 911.

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Речь идет о версиях вплоть до BlackBerry7.1OS, а также об операционных системах BlackBerry10 и BlackBerry PlayBookOS2.1, пишет mydrivers.

Гаджеты BlackBerry под управлением Android пока не затронуты – это BlackBerry KeyOne, Key2 и Key2 LE, но большинство устройств перестали обновляться и больше не обслуживаются официально.

Фото Pixabay

Не доступны и такие приложения, как BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger и BlackBerry Blend.

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Пик популярности BlackBerry пришелся на 2009 год, когда гигант мобильной связи захватил 20% мирового рынка.

Фото Pixabay

Однако в 2010 году индустрия мобильных телефонов была захвачена iPhone от Apple, и эра BlackBerry закончилась.

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Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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