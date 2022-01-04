Конец эпохи BlackBerry: смартфоны с этой операционной системой заблокировали

BlackBerry закрыла производство смартфонов и прекратила поддерживать старые версии операционной системы. Заблокированные телефоны не смогут совершать звонки даже на 911.
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Речь идет о версиях вплоть до BlackBerry7.1OS, а также об операционных системах BlackBerry10 и BlackBerry PlayBookOS2.1, пишет mydrivers.
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Гаджеты BlackBerry под управлением Android пока не затронуты – это BlackBerry KeyOne, Key2 и Key2 LE, но большинство устройств перестали обновляться и больше не обслуживаются официально.
Не доступны и такие приложения, как BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger и BlackBerry Blend.
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Пик популярности BlackBerry пришелся на 2009 год, когда гигант мобильной связи захватил 20% мирового рынка.
Однако в 2010 году индустрия мобильных телефонов была захвачена iPhone от Apple, и эра BlackBerry закончилась.
Контекст.
- Ранее мы писали о том, что в 2020 году бренд BlackBerry выкупила китайская OnwardMobility, чтобы выпустить новый 5G-смартфон с QWERTY-клавиатурой.
- Также ранее сообщалось, что в 2017 году в России заблокировали мессенджеры BlackBerry, Imo и Line.