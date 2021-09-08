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Заборона на виробництво нового iPhone і 10 мільярдів компенсації: У Apple проблеми в Китаї

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 вересня, 18:39
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Китайська компанія, яка порушила позов проти Siri від Apple в 2013 році, просить китайські суди заблокувати процес виробництва і експорт iPhone, включаючи ще не представлену модель iPhone 13
Китайці судяться з Apple через Siri
Китайці судяться з Apple через Siri / Фото: Reuters

Компанія ZhiZhen Network Technology 3 вересня виступила з проханням про попередню судову заборону на виробництво, продажу та експорту всіх продуктів, що порушують авторські права. Нагадаємо, iPhone 13 буде представлений 14 вересня.

"Apple повинна негайно припинити порушення, видалити і припинити продаж супутніх товарів", – сказав генеральний директор ZhiZhen Юань Хуей.

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Apple не робила нової заяви з цього приводу. Натомість сьогодні американський гігант відіслав своїх китайських конкурентів до заяви, зробленої в 2020 році.

"Siri не містить функцій, включених в їх патент, які відносяться до ігор і обміну миттєвими повідомленнями.

Незалежні оцінювачі, сертифіковані Верховним народним судом, також прийшли до висновку, що Apple не порушує технологію Xiao-i Robot", – йдеться в заяві.

Крім судової заборони, ZhiZhen вимагає в якості компенсації 10 мільярдів юанів – близько 1,5 мільярда доларів, повідомляє appleinsider.com.

Скандал Apple VS ZhiZhen Network Technology:

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Китайська компанія запевняє, що першою розробила систему голосового помічника.

ZhiZhen Network Technology подала заявку на патент Китаю на своє програмне забезпечення Xiao i Robot в 2004 році, а через два роки отримала його.

Як і Siri, Xiao i Robot підтримує голосову взаємодію з можливістю відповідати на питання і вести прості бесіди.

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Компанія подала позов в 2013 році, після того як Apple випустила Siri в Китаї. Apple намагалася анулювати патент в 2014 році, але не змогла. Потім Apple подала зустрічний позов проти Китаю і ZhiZhen, але, поки рішення по цій справі не прийняли.

Перша згадка Apple про розпізнавання мови і голосовому помічнику було у відеоролику про концепцію Knowledge Navigator ще в 1987 році. Основні технології Siri були створені Міжнародним центром штучного інтелекту в 2003 році – до подачі заявки на патент.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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