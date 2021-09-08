Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Чехія - Україна: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Техно

Яким буде iPhone 13: що покажуть на довгоочікуваній презентації Apple

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 вересня, 11:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Apple нарешті офіційно анонсував презентацію нових продуктів. Захід відбудеться 14 вересня о 20:00 за київським часом. Що ж може показати Apple
Apple проведе презентацію нових продуктів 14 вересня
Apple проведе презентацію нових продуктів 14 вересня / Фото: REUTERS

Інсайдери повідомляють, що 14 вересня будуть представлені нові iPhone і Apple Watch. Також ходять чутки, що ми можемо побачити оновлені моделі навушників AirPods третього покоління, iPad і MacBook.

На презентації також напевно оголосять дати повноцінного релізу iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 і tvOS 15, які ще з літа знаходяться у відкритому бета-тестуванні, пише itc.ua .

Яким буде iPhone 13

Реклама

Швидше за все, Apple запропонує традиційну лінійку з чотирьох пристроїв: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro і 13 Pro Max отримають дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології Alway-on display.

Реклама

Очікується, що нові смартфони будуть мати зменшений "чуб" і будуть оснащуватися однокристальним чипом Apple A15 Bionic.

Крім цього, Apple вводить підтримку супутникового зв'язку з використанням спеціального чипа, але ця функція буде працювати тільки на певних ринках і тільки при відсутності стільникового покриття.

Реклама

А ось від скандальної системи сканування фото Apple вирішила поки що відмовитися. Після критики в компанії поки вирішили відмовитися від системи CSAM і взяли додатковий час, щоб зібрати інформацію та внести поліпшення.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти