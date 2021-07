Картридж з грою Super Mario 1996 продали за рекордні 1,56 млн доларів

Картридж з культової відеогрою Super Mario 64 1996 року японської компанії Nintendo продали на аукціоні за рекордні 1,56 млн доларів. Про це повідомляється на офіційній сторінці торгівельного дому Heritage Auctions в Twitter.

25-річний картридж відеоігри Super Mario 64 ідеально зберігся в нерозпакованій пластиковій оригінальній упаковці. Тому й не дивно, що його остаточна ціна стала рекордною для відеоігор в усьому світі.

#HERITAGELIVE #WORLDRECORD !! Super Mario 64 – Wata 9.8 A ++ Sealed, N64 Nintendo тисяча дев'ятсот дев'яносто шість USA just sold for $ 1,560,000 at #HeritageAuctions , Smashing previous mark of $ 870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL #SuperMario #Nintendo # N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l