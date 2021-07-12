Картридж з грою Super Mario 1996 продали за рекордні 1,56 млн доларів

Картридж з культової відеогрою Super Mario 64 1996 року японської компанії Nintendo продали на аукціоні за рекордні 1,56 млн доларів. Про це повідомляється на офіційній сторінці торгівельного дому Heritage Auctions в Twitter.
25-річний картридж відеоігри Super Mario 64 ідеально зберігся в нерозпакованій пластиковій оригінальній упаковці. Тому й не дивно, що його остаточна ціна стала рекордною для відеоігор в усьому світі.
#HERITAGELIVE #WORLDRECORD !! Super Mario 64 – Wata 9.8 A ++ Sealed, N64 Nintendo тисяча дев'ятсот дев'яносто шість USA just sold for $ 1,560,000 at #HeritageAuctions , Smashing previous mark of $ 870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL #SuperMario #Nintendo # N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l- Heritage Auctions (@HeritageAuction) July 11, 2021
Раніше рекордною з продажу стала гра The Legend of Zelda, яку випустили в 1987 році. Кілька днів тому її продали за 870 тисяч доларів.
У будинку Heritage відзначили, що культурне значення цієї назви і його важливість для історії відеоігор мають першорядну роль, а стан цієї копії просто захоплює дух.
Відеогра Nintendo 64 – перша 3D-пригода талісмана Nintendo Маріо. Відомо, що серія відеоігор Super Mario Bros., розроблена для консолі Nintendo, стала найбільш продаваною в США і протягом 25 років зберігає провідні позиції в рейтингу відеоігор.
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Раніше була оприлюднена дата виходу і новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2.