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Картридж с игрой Super Mario 1996 продали за рекордные 1,56 млн долларов

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
12 июля, 14:05
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25-летний картридж видеоигры идеально сохранился в не распакованной пластиковой оригинальной упаковке. Эта игра – первое 3D-приключение талисмана Nintendo Марио
Картридж с культовой видеоигрой Super Mario 64 продали на аукционе за рекордные 1,56 млн долларов
Картридж с культовой видеоигрой Super Mario 64 продали на аукционе за рекордные 1,56 млн долларов / Фото: Twitter

Картридж с культовой видеоигрой Super Mario 64 1996 года японской компании Nintendo продали на аукционе за рекордные 1,56 млн долларов. Об этом сообщается на официальной странице торгового дома Heritage Auctions в Twitter.

25-летний картридж видеоигры Super Mario 64 идеально сохранился в не распакованной пластиковой оригинальной упаковке. Поэтому и не удивительно, что его окончательная цена стала рекордной для видеоигр во всем мире.

Ранее рекордной по продажам стала игра The Legend of Zelda, которую выпустили в 1987 году. Несколько дней назад ее продали за 870 тысяч долларов.

В доме Heritage отметили, что культурное значение этого названия и его важность для истории видеоигр имеют первостепенную роль, а состояние этой копии просто захватывает дух.

Видеоигра Nintendo 64 — первое 3D-приключение талисмана Nintendo Марио. Известно, что серия видеоигр Super Mario Bros., разработанная для консоли Nintendo, стала самой продаваемой в США и на протяжении 25 лет сохраняет ведущие позиции в рейтинге видеоигр.

Но заработать можно не только на видеоиграх, а и на азартных. Сколько заработала Украина за продажу лицензий казино – смотрите видео:

Ранее была обнародована дата выхода и новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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