Картридж с игрой Super Mario 1996 продали за рекордные 1,56 млн долларов

Картридж с культовой видеоигрой Super Mario 64 1996 года японской компании Nintendo продали на аукционе за рекордные 1,56 млн долларов. Об этом сообщается на официальной странице торгового дома Heritage Auctions в Twitter.

25-летний картридж видеоигры Super Mario 64 идеально сохранился в не распакованной пластиковой оригинальной упаковке. Поэтому и не удивительно, что его окончательная цена стала рекордной для видеоигр во всем мире.

#HERITAGELIVE#WORLDRECORD!! Super Mario 64 – Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA just sold for $1,560,000 at #HeritageAuctions, smashing previous mark of $870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL#SuperMario#Nintendo#N64#WATApic.twitter.com/rHpTuZl95l